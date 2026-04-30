Radio 3 en el WARM UP 2026
RADIO 3
Si quieres escuchar en directo a artistas como Guitarricadelafuente, Ginebras, James, La La Love You, Lori Meyers, Veintiuno, Repion o Deadletter, no te pierdas la programación especial de Radio 3 desde Warm Up Festival 2026.
Un año más, volvemos a Murcia para contarte lo más destacado de las dos jornadas festivaleras que tendrán lugar en el recinto ferial de La Fica, los días 1 y 2 de mayo.
Este viernes 1 y sábado 2 de mayo, a partir de las 21.00h, podrás escuchar en Radio 3 ocho horas de música en directo desde uno de los festivales más importantes de la temporada.
Con los comentarios de Virginia Díaz y Julio Ródenas.