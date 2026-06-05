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Radio 3

Especial 'LaLiBéLuLa' desde el jardín de Can Prunera

  • Viernes 12 de Junio a las 18:30h desde la casa modernista de Sóller, en Mallorca
  • Entrada gratuita hasta completar aforo previa inscripción en la web oficial de Can Prunera
Escalera de caracol modernista con barandilla de hierro forjado ornamentada, ascendiendo hacia una luz cenital en el interior de Can Prunera, Sóller.
RADIO 3

LaLiBéLuLa de Radio 3 viaja hasta el jardín de Can Prunera, la casa modernista de Sóller, en Mallorca.

El viernes 12 de junio, a las 18:30h, grabaremos un especial con nuestros anfitriones y algunos músicos de sus Nits de Libèl•lula y contaremos con la actuación de Joana Gomila y Laia Vallés.

Planazo de tardeo si estás por allí.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo, así que inscríbete en la web oficial de Can Prunera. ¡Vuela!

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