El 30º aniversario de 'Omega', de Enrique Morente y Lagartija Nick, en directo en Radio 3

Se cumplen 30 años de la publicación de Omega, una de las obras más influyentes de la música española. El disco, firmado por Enrique Morente junto a sus paisanos Lagartija Nick, dio lugar a un encuentro irrepetible en el que el flamenco y el rock dialogan a través de los universos de Federico García Lorca y Leonard Cohen.

Para celebrar este aniversario, Omega regresa a los escenarios de la mano de Kiki Morente y Lagartija Nick. Será el martes 14 de julio en Las Noches del Botánico de Madrid, y Radio 3 estará allí para retransmitir en directo un concierto que conmemora una obra excepcional y revolucionaria que sigue siendo un referente de innovación y riesgo artístico.

Este martes 14 de julio a partir de las 21.00h, celebramos los 30 años de Omega en Radio 3.