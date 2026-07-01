Participa en Remixing XII + I, el concurso de remezclas de Flamenco On Fire

Flamenco On Fire te invita a participar en Remixing XII + I, el concurso de remezclas que celebra en Electro on Fire 2026 en colaboración con Radio 3.

El flamenco y la electrónica ya no son enemigos. Este concurso los mezcla y los potencia. ¡Apúntate!

Remixing XII + I es un certamen de remezclas creativo y transformativo que consiste en la creación de un remix, remezcla, reinterpretación, versión transformativa o pieza musical derivada (el “Remix”) a partir de la obra musical original “Las Bulerías de la Luz” ("la Obra Original”), pieza original del disco A Través de la Luz. Una Ópera Flamenca de Fernando Vacas.