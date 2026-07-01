Participa en Remixing XII + I, el concurso de remezclas de Flamenco On Fire
- El flamenco y la electrónica ya no son enemigos. Este concurso los mezcla y los potencia
- Crea tu remix a partir de la pieza original de Fernando Vacas y envíalo antes del 8 de agosto a las 23.59h
Flamenco On Fire te invita a participar en Remixing XII + I, el concurso de remezclas que celebra en Electro on Fire 2026 en colaboración con Radio 3.
El flamenco y la electrónica ya no son enemigos. Este concurso los mezcla y los potencia. ¡Apúntate!
Remixing XII + I es un certamen de remezclas creativo y transformativo que consiste en la creación de un remix, remezcla, reinterpretación, versión transformativa o pieza musical derivada (el “Remix”) a partir de la obra musical original “Las Bulerías de la Luz” ("la Obra Original”), pieza original del disco A Través de la Luz. Una Ópera Flamenca de Fernando Vacas.
Descarga las bases y las pistas originales
El tempo de la mix es de 104 bpm y el compás flamenco de 3x4. En el siguiente enlace se pueden descargar las bases del concurso y también las pistas de la obra original para crear el remix para el concurso.
Las tracks son de libre uso y el premio es de 400€ al mejor remix de manera clásica, más otro premio de otros 400€ para el mejor remix con técnica de IA.
El Remix podrá presentarse hasta el día 8 de agosto a las 23:59h. ¡Buena suerte a todas las personas participantes!