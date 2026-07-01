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Participa en Remixing XII + I, el concurso de remezclas de Flamenco On Fire

  • El flamenco y la electrónica ya no son enemigos. Este concurso los mezcla y los potencia
  • Crea tu remix a partir de la pieza original de Fernando Vacas y envíalo antes del 8 de agosto a las 23.59h
Anuncio del "CERTAMEN ARTE SONORO" de "FLAMENCO ON FIRE 2026", con imagen de multitud y logotipo.
RADIO 3 / ELECTRO ON FIRE

Flamenco On Fire te invita a participar en Remixing XII + I, el concurso de remezclas que celebra en Electro on Fire 2026 en colaboración con Radio 3.

El flamenco y la electrónica ya no son enemigos. Este concurso los mezcla y los potencia. ¡Apúntate!

Remixing XII + I es un certamen de remezclas creativo y transformativo que consiste en la creación de un remix, remezcla, reinterpretación, versión transformativa o pieza musical derivada (el “Remix”) a partir de la obra musical original “Las Bulerías de la Luz” ("la Obra Original”), pieza original del disco A Través de la Luz. Una Ópera Flamenca de Fernando Vacas.

Descarga las bases y las pistas originales

El tempo de la mix es de 104 bpm y el compás flamenco de 3x4. En el siguiente enlace se pueden descargar las bases del concurso y también las pistas de la obra original para crear el remix para el concurso.

Las tracks son de libre uso y el premio es de 400€ al mejor remix de manera clásica, más otro premio de otros 400€ para el mejor remix con técnica de IA.

El Remix podrá presentarse hasta el día 8 de agosto a las 23:59h. ¡Buena suerte a todas las personas participantes!

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