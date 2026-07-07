El Festival Cruïlla, en directo en Radio 3

La música en directo vuelve a ser protagonista en Radio 3 con una programación especial dedicada al Festival Cruïlla de Barcelona, una de las grandes citas musicales del verano. Durante las noches del viernes 10 y el sábado 11, Radio 3 ofrecerá una amplia selección de actuaciones para que los oyentes puedan disfrutar desde cualquier lugar del ambiente y la diversidad artística que caracterizan al festival.

El especial reunirá algunas de las propuestas más destacadas del cartel de esta edición, combinando conciertos en directo con actuaciones grabadas especialmente para la emisión. El resultado será un recorrido de cuatro horas cada noche por diferentes estilos musicales, desde el rock alternativo y el indie hasta el pop, la electrónica o los sonidos latinos.

Radio 3 reafirma su compromiso con la música en vivo y con los festivales ofreciéndote desde Cruïlla los conciertos de Rigoberta Bandini, Maika Makovski, The Hives, Bomba Estéreo, Two Door Cinema Club y Zahara Rave, una combinación de artistas consolidados y propuestas que representan la riqueza y la variedad del cartel del Cruïlla.

También las actuaciones de Alizz, Standstill, Garbage, Pixies, Suede y Sidonie, dentro de una programación marcada por el regreso de grandes nombres del rock internacional y algunas de las bandas imprescindibles de la escena nacional.

El viernes 10 y sábado 11 julio a partir de las 22:00 horas, escucha lo mejor del Festival Cruïlla en directo, solo en Radio 3.