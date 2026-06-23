'Generación Ya' desde el festival Observatorio 2026 en Balboa

El festival Observatorio celebra una nueva edición del 25 al 27 de junio en Balboa, una pequeña localidad enclavada en la comarca de El Bierzo, León. En los últimos años, este encuentro se ha consolidado como una de las citas culturales más interesantes del verano, con una programación que combina música en directo, arte contemporáneo y pensamiento crítico en un entorno natural.

Con un cartel que reúne propuestas musicales emergentes y consolidadas de distintos géneros, Observatorio 2026 apuesta por la creatividad y el cruce de disciplinas. Además de los conciertos de artistas como Amore, L0rna, Las Petunias, Tristán! & The Jazz Band Aire o Ultralágrima, el festival acoge instalaciones artísticas y talleres, todo ello con una mirada cuidada hacia lo que ocurre tanto dentro como fuera de los circuitos convencionales.

Este viernes 26 de junio, de 16:00 a 18:00h, Radio 3 emite en directo desde el festival con un programa especial de Generación Ya. Desde el corazón del Bierzo, Constan Sotoca, Irene Valiente y Rosalia Martínez conversarán con artistas y organizadores para conocer de cerca cómo se vive esta edición. Además, el programa incluirá las actuaciones en directo de Brava y Stereo Madness.

Vive el festival Observatorio en Radio 3.