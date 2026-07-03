Jean-Michel Jarre en directo desde Valencia con Radio 3

Uno de los grandes pioneros de la música electrónica universal, Jean-Michel Jarre, gira por España una vez más en este mes de julio de 2026. Una de las citas más especiales tendrá lugar este miércoles 8 de julio en la Marina Norte de Valencia. Radio 3 será testigo de excepción de este concierto donde el arte, la tecnología, la apuesta escénica y la música se dan de la mano, como siempre ocurre en el caso de este más que influyente músico francés. El directo estará complementado con una entrevista exclusiva con él que mantendremos el mismo día del recital.

Jean-Michel Jarre tiene una carrera de más de medio siglo en la que ha conocido el éxito comercial y el acuerdo generalizado de la prensa especializada. Desde los años 70 Jarre ha sido capaz de dar forma al imaginario de la música electrónica junto a otros grandes como Vangelis o Isao Tomita, entre otros. Lo que le diferencia de sus compañeros de generación es su capacidad de mantener durante más de 5 décadas una carrera inspirada y, lo que es más complicado, relevante.

Uno de los elementos que lo convierte en un nombre muy respetado es, precisamente, su concepto del directo, concebido en su caso como un espectáculo integral, donde la música, su música, es la base de un discurso estético que integra aspectos visuales y escénicos. Es el único artista que ha sido capaz de congregar más de un millón de espectadores en un concierto en nada menos que en cinco ocasiones. Su propio récord lo estableció en 1997 en Moscú, concierto al que asistieron 3 millones y medio de personas.

Concierto de Jean-Michel Jarre en directo en Radio 3 el miércoles 8 de junio a partir de las diez de la noche, con entrevista con el propio protagonista incluida en el lote.