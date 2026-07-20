'Abya Yala', un viaje sonoro por la música y la cultura de América

Abya Yala es un nuevo programa de Radio 3 Extra que propone un recorrido por América a través de su música y su cultura. Tomando el nombre con el que numerosos pueblos indígenas denominan al continente, tierra viva o tierra en florecimiento, cada episodio explora un artista, una escena o un fenómeno musical para descubrir las historias que hay detrás de los sonidos que han dado forma al continente.

Del Caribe a los Andes, de la Amazonía a las grandes ciudades latinoamericanas, Abya Yala dibuja un mapa sonoro que conecta tradición y contemporaneidad, memoria e innovación. Un espacio para descubrir músicas, pero también para comprender los procesos históricos, culturales y sociales que las atraviesan,

En su primer episodio, Abya Yala viaja por el continente para descubrir cómo la música está contribuyendo a recuperar y visibilizar lenguas indígenas que durante décadas quedaron relegadas al ámbito familiar o comunitario.