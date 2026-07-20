'Abya Yala', un viaje sonoro por la música y la cultura de América
- Un recorrido por América a través de su música y su cultura
- Cada domingo, un nuevo episodio en Radio 3 Extra
Abya Yala es un nuevo programa de Radio 3 Extra que propone un recorrido por América a través de su música y su cultura. Tomando el nombre con el que numerosos pueblos indígenas denominan al continente, tierra viva o tierra en florecimiento, cada episodio explora un artista, una escena o un fenómeno musical para descubrir las historias que hay detrás de los sonidos que han dado forma al continente.
Del Caribe a los Andes, de la Amazonía a las grandes ciudades latinoamericanas, Abya Yala dibuja un mapa sonoro que conecta tradición y contemporaneidad, memoria e innovación. Un espacio para descubrir músicas, pero también para comprender los procesos históricos, culturales y sociales que las atraviesan,
En su primer episodio, Abya Yala viaja por el continente para descubrir cómo la música está contribuyendo a recuperar y visibilizar lenguas indígenas que durante décadas quedaron relegadas al ámbito familiar o comunitario.
Primer episodio de Abya Yala en Radio 3 Extra
A través de artistas como Renata Flores, Luzmila Carpio, Sara Curruchich o Brô MC's, el primer episodio explora cómo el quechua, el maya kaqchikel o el guaraní han encontrado nuevos espacios en la música contemporánea, desde los escenarios y los festivales hasta las redes sociales. Un recorrido por las voces que demuestran que una lengua sigue viva mientras haya alguien dispuesto a hablarla y también a cantarla. Presentado por Irene Valiente.