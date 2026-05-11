'Territorio 9' en el Comic Barcelona 44

Este viernes 15 de mayo Radio 3 emitirá un especial Territorio 9 desde el Comic Barcelona. Celebraremos la 44º edición del evento más importante del noveno arte en España con unos invitados de lujo. La emisión en directo tendrá lugar a partir de las 15.00h en la zona de Comic Stream, dentro de la Fira de Montjuic.

Durante la hora del programa estará con nosotros Javier Rodríguez, el dibujante de una de las últimas series de éxito de DC, Absolute Martian Manhunter, y que ganó el Eisner a mejor serie limitada en 2025 por Zatanna: abajo la sala. También Jorge Fornés, otro de nuestros dibujantes más internacionales, que nos presentará su versión de El Zorro con guion del gran Howard Chaykin. Para terminar, una de las autoras nominadas al premio Miguel Gallardo a la autora revelación por su trabajo en Vicious Pop: Dunia Navinés.

Además, estaremos con la directora del evento, Meritxell Puig, para conocer todo sobre esta edición que tendrá lugar desde el 15 al 17 de mayo. Si vas a visitar Comic Barcelona y te animas a ver el programa, podrás llevarte algunos regalos a cargo de Territorio 9. ¡No te lo pierdas!

Os esperamos a todos en el Cómic Barcelona y, como siempre, a través de las ondas y el videostreaming de Radio 3.