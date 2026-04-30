Estrenamos 'Guinda y Guindilla', un video pódcast dedicado a la gastronomía
- Cada jueves, un nuevo episodio; bocados gastronómicos para saciar tu hambre de cultura
- Ya está disponible el primer capítulo, con la entrevista al chef Coco Montes
Radio 3 Extra estrena Guinda y Guindilla, un nuevo video pódcast dedicado a la gastronomía dirigido por Anna Hidalgo. Cada jueves, bocados gastronómicos para saciar tu hambre de cultura. Comida para todos los gustos porque en su mesa, sí se habla con la boca llena. Llena de conciencia social, cultura, música y mucha comida.
Críticos gastronómicos, chefs, creadores gastro de redes sociales, gestores culturales, artistas y muchos más, sazonarán la comida con cuestiones culturales y sociales. Cocina de temporada, la transformación del sistema alimentario, la democratización de la alta cocina, ceremonias del té, café de especialidad o el fenómeno foodie son algunos de los temas que propone Guinda y Guindilla como parte de su menú.
Estreno con Coco Montes, chef del restaurante Pabú
El primer episodio cuenta con Coco Montes, chef del restaurante Pabú en Madrid. A través de un menú que cambia a diario y se adapta a los comensales, Pabú ha logrado una Estrella Michelín y un Sol Repsol.
Junto al chef madrileño formado en Le Cordon Bleu París, el capítulo aborda la cocina de micro temporada, la apuesta por sabores reales, la educación gastronómica de los paladares más jóvenes, la sostenibilidad de un restaurante y una carta que prioriza lo vegetal.