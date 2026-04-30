Estrenamos 'Guinda y Guindilla', un video pódcast dedicado a la gastronomía

Radio 3 Extra estrena Guinda y Guindilla, un nuevo video pódcast dedicado a la gastronomía dirigido por Anna Hidalgo. Cada jueves, bocados gastronómicos para saciar tu hambre de cultura. Comida para todos los gustos porque en su mesa, sí se habla con la boca llena. Llena de conciencia social, cultura, música y mucha comida.

Críticos gastronómicos, chefs, creadores gastro de redes sociales, gestores culturales, artistas y muchos más, sazonarán la comida con cuestiones culturales y sociales. Cocina de temporada, la transformación del sistema alimentario, la democratización de la alta cocina, ceremonias del té, café de especialidad o el fenómeno foodie son algunos de los temas que propone Guinda y Guindilla como parte de su menú.