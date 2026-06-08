LEWRI Music Festival, una celebración de las escenas negras contemporáneas

Madrid suma una nueva cita a su calendario cultural. El próximo 27 de junio, el Círculo de Bellas Artes acogerá la primera edición de LEWRI Music Festival, una propuesta impulsada por Conciencia Afro que nace con la voluntad de poner en el centro las escenas negras contemporáneas a través de la música, la creación y el encuentro comunitario.

Más allá del formato habitual de festival, LEWRI se presenta como una experiencia multidisciplinar que combina conciertos, sesiones de DJs, propuestas gastronómicas africanas, un mercado afro, conversatorios y espacios de intercambio profesional. Una programación diseñada para visibilizar y fortalecer las expresiones culturales afrodescendientes desde sus propios referentes y lenguajes.

El cartel reunirá a artistas como Lua de Santana, Deva, Megane Mercury, Kultama, Alu, Brocki, Kaneis o DJ Ansy, junto a nombres como Afri K, Materia Prima y BLCKWA. Una selección que conecta proyectos consolidados y nuevas voces vinculadas a géneros como el afrobeats, el R&B alternativo, el amapiano, el rap, la electrónica y los sonidos club contemporáneos.

Entre las actividades paralelas destaca LEWRI LAB, un espacio pensado para fomentar la creación de redes, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de artistas y profesionales afrodescendientes dentro de las industrias culturales. A ello se suma el Mercado Afro, que reunirá iniciativas de moda, arte, diseño y emprendimiento impulsadas por personas negras, africanas y afrodescendientes.

La jornada se extenderá más allá del recinto principal con Afro Jam x LEWRI, una sesión especial que tendrá lugar en la Sala Villanos desde las 23:00 hasta las 06:00 horas y que pondrá el broche final a una celebración dedicada a los sonidos afro contemporáneos y la cultura club.

Tras una década de trabajo de Conciencia Afro en proyectos culturales y comunitarios, LEWRI surge como una nueva plataforma para seguir construyendo espacios propios dentro del panorama cultural español. Un proyecto que busca reforzar la presencia de las narrativas y formas de creación afrodescendientes, al tiempo que genera oportunidades de encuentro entre artistas, colectivos y público.

La primera edición de LEWRI Music Festival cuenta con la colaboración de Radio 3, el Círculo de Bellas Artes, el Ministerio de Cultura, la Fundación Gladys Palmera y Radisson RED Madrid.