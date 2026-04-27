La Folkería, un nuevo espacio dedicado a las músicas de tradición en Radio 3

Nace La Folkería, un nuevo espacio dedicado a las músicas de tradición que siguen vivas porque evolucionan. Cada domingo a las 6.00h y cuando quieras en los podcasts de Radio 3, te proponemos un nuevo programa que parte de la idea de que las músicas de tradición oral y popular forman parte del patrimonio cultural inmaterial, y que solo existen de verdad mientras alguien las recuerda, las adapta y las vuelve a interpretar.

Bajo la dirección de Bruno Freire, La Folkería surge a partir de grabaciones, testimonios y contextos, y recorre repertorios, escenas, festivales, cancioneros y prácticas de todo el planeta donde lo heredado sigue en movimiento: canciones, fórmulas, maneras de cantar y de escuchar que pasan de generación en generación, se modifican con cada tránsito y construyen una memoria compartida.

Más que fijar una versión “auténtica” de cada tradición, el programa se interesa por los procesos: por cómo se aprende de oído, cómo circulan los cantos, qué cambia y qué se mantiene, y qué nos cuentan hoy esas músicas sobre quiénes fuimos, quiénes somos y cómo queremos seguir transmitiendo aquello que consideramos valioso.