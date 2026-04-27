La Folkería, un nuevo espacio dedicado a las músicas de tradición en Radio 3
- Cada domingo a las 6.00h en Radio 3
- Disponible ya el primer episodio con Portugal como país invitado
Nace La Folkería, un nuevo espacio dedicado a las músicas de tradición que siguen vivas porque evolucionan. Cada domingo a las 6.00h y cuando quieras en los podcasts de Radio 3, te proponemos un nuevo programa que parte de la idea de que las músicas de tradición oral y popular forman parte del patrimonio cultural inmaterial, y que solo existen de verdad mientras alguien las recuerda, las adapta y las vuelve a interpretar.
Bajo la dirección de Bruno Freire, La Folkería surge a partir de grabaciones, testimonios y contextos, y recorre repertorios, escenas, festivales, cancioneros y prácticas de todo el planeta donde lo heredado sigue en movimiento: canciones, fórmulas, maneras de cantar y de escuchar que pasan de generación en generación, se modifican con cada tránsito y construyen una memoria compartida.
Más que fijar una versión “auténtica” de cada tradición, el programa se interesa por los procesos: por cómo se aprende de oído, cómo circulan los cantos, qué cambia y qué se mantiene, y qué nos cuentan hoy esas músicas sobre quiénes fuimos, quiénes somos y cómo queremos seguir transmitiendo aquello que consideramos valioso.
Primer programa con Portugal como país invitado
Ya está disponible el primer episodio de La Folkería, un programa en el que hablamos de la zanfoña y como país invitado tenemos a Portugal. Además, podrás escuchar los discos de Castora Herz, Cien Años de Castora y de Juan Saiz, El Tañedor, y un estreno exclusivo del nuevo single de Bewis de la Rosa, "Muchas Casas".