Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali y el homenaje a Omega en Pirineo Sur 2026

La XXXIII edición de Pirineos Sur 2026 ya tiene cartel completo y promete convertirse en una de las más diversas de su historia. El festival, que se celebrará del 9 al 26 de julio en el icónico escenario flotante de Lanuza, suma a sus últimas confirmaciones a Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali y el homenaje al mítico Omega junto a Lagartija Nick y Kiki Morente.

También se incorporan al programa Lorena Álvarez, Jimena Amarillo, Alex Serra y Monsieur Periné, reforzando una edición marcada por la mezcla de estilos y generaciones. El cartel reúne además a grandes nombres nacionales e internacionales como Rubén Blades, José González, Suede, Los Planetas, Rufus Wainwright, Bomba Estéreo, Dani Fernández o Valeria Castro.

Uno de los momentos más esperados llegará el 24 de julio con el homenaje al 30 aniversario de Omega, el revolucionario disco de Enrique Morente y Lagartija Nick. Esa misma noche actuará Jorge Drexler, que presentará su nuevo álbum Taracá.

El festival cerrará el 26 de julio con una gran fiesta final protagonizada por ETS y La Fúmiga. Además, cada jornada contará con sesiones de DJs como Mr. Pendejo, Álex Curreya, Daniless, Fran Navarro, Diego Aguas o Ms Von Disko.