'Hoy empieza todo' celebra el centenario del Círculo de Bellas Artes de Madrid

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid pasan cosas. Desde 1880, cuando un grupo de artistas lo constituyó, hasta el presente, su historia ha sido tan turbulenta como estimulante. En este 2026 hay un hecho que celebrar: la inauguración, hace 100 años, del edificio de Antonio Palacios que lo acoge.

El centenario del edificio nos sirve para ocuparlo durante 2 horas. El martes 5 de mayo, Hoy empieza todo se traslada a la calle Alcalá de Madrid para recorrer los rincones por los que se colaba el futurismo en los años 20 del siglo pasado, se organizó un campeonato mundial de billar en 1950 y siguen resonando las voces que leen el Quijote cada mes de abril de los últimos 29 años.

Hablaremos con su presidente, Juan Miguel Hernández León. Visitaremos las exposiciones que se han organizado para celebrar la efeméride, también sabremos más de la Escuela Sur con su responsable, Covadonga Blasco y abriremos espacios habitualmente vedados a los no socios, como la sala de dibujo o la de billar. Un especial de dos horas con videostreaming para recrear la historia de uno de los referentes culturales del país.

Recuerda: el martes 5, de 9 a 11, Hoy empieza todo desde el Círculo de Bellas Artes. La mejor cultura, en Radio 3.