'El resto es ruido', desde BIME Bogotá

Una de las citas clave en el mundo de la música es el BIME Bogotá, festival y feria profesional que se lleva celebrando desde hace ya cinco años en la ciudad colombiana, una de las capitales mundiales de la música.

Este encuentro pone en común las problemáticas y, sobre todo, las soluciones de las diversas industrias de ambos lados del Atlántico. Asimismo, y quizá más importante, crea espacios de diálogo en los que el factor humano cobra particular importancia. Otro de los elementos que hacen de este evento algo único es el idioma en el que se desarrolla.

El español está logrando disputar la supremacía del inglés en el sector de la música pop con acontecimientos como la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl y la de Karol G en Coachella.

El resto es ruido se desplaza a Bogotá para ofrecer tres programas en directo desde la sede del festival, la Universidad EAN, en los que alternaremos con actores de la industria de varias nacionalidades y con artistas presentes en el evento. En su mayoría serán de procedencia hispanoamericana, el motor de la música a estas alturas de siglo XXI.

El resto es ruido se emitirá el martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de mayo a partir de las 21:00 hora peninsular española.