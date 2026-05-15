Castilla-La Mancha se vuelca con el patrimonio: las actividades por el Día Internacional de los Museos 2026

Bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", Castilla-La Mancha despliega en mayo una ambiciosa agenda cultural que trasciende las vitrinas convencionales. Desde la I Noche de los Museos en Toledo con estética steampunk y danza en altura, hasta observaciones solares en Cuenca o viajes a la China milenaria en Guadalajara, la región ofrece actividades para todos los públicos.

Las actividades se producen en el marco del DÍa Internacional de los Museos, que se celebra el lunes 18 de mayo. Aunque la mayoría de ellas son gratuitas, muchas de las visitas guiadas y talleres tienen plazas limitadas y requieren reserva previa.

Toledo En Toledo, la celebración destaca por la I Noche de los Museos el sábado 16 de mayo, con aperturas nocturnas extraordinarias hasta las 00:00 h en el Museo de Santa Cruz, el de los Concilios y el Taller del Moro. Esta jornada especial incluirá instalaciones de arte 'steampunk' en calles y plazas, espectáculos de danza en altura y ballet, así como música de salterio y címbalo en directo en el Patio de Covarrubias. El Museo de Santa Cruz presenta una exposición sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, además de organizar un maratón de pintura y conferencias sobre la conexión entre El Greco y Rilke. 01.43 min Una exposición 'resucita' la vuelta al mundo de Magallanes en Toledo: de los mapas a las maquetas de las naves Por otro lado, se ofrecen rutas guiadas por el patrimonio contemporáneo, recorriendo obras de Chillida y Cristina Iglesias, y un itinerario temático compartido sobre el Toledo medieval que vincula a diversos museos y podrá visitarse hasta el 30 de junio.

Albacete En Albacete, las celebraciones se centran en el Museo de Albacete y la Colección Museográfica de la Infancia Juan Peralta. El Museo de Albacete también inaugura la exposición «Historia de una amistad» el sábado y realizará un "paseo musical" el lunes con profesores del Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco recorriendo sus salas de arqueología y bellas artes. La Colección de la Infancia invita a las familias a realizar visitas con un pasaporte temático en diversas fechas de mayo. También acogerá visitas teatralizadas para adultos la noche del domingo, que estarán centradas en la evolución de las aulas históricas desde la Restauración hasta el franquismo.

Ciudad Real Los tres museos municipales —Quijote, López-Villaseñor y Elisa Cendrero— volverán a abrir sus puertas este sábado para compartir con los ciudadanos una jornada en torno a actividades culturales gratuitas que van desde la música a visitas guiadas y teatralizadas, recorridos por las exposiciones y el disfrute de la magia de las palabras con sesiones de cuentacuentos para pequeños y mayores. En Ciudad Real, habrá varias actividades en el Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced. El sábado habrá un taller de caligrafía creativa para adultos y una exhibición de inscripciones antiguas en sus colecciones. El domingo destaca la visita guiada sobre el legado de las mujeres romanas y un espectáculo de magia y mentalismo en el claustro del convento. El lunes el programa incluye la exposición fotográfica "Imágenes del pasado", la exhibición de donaciones de bellas artes y piezas arqueológicas ibéricas y romanas, teatro para escolares de primaria y la visita especializada "Más allá de los mares".

Cuenca El Museo de Cuenca ofrece visitas guiadas a su exposición permanente durante este fin de semana. Paralelamente, el Museo de las Ciencias dedica el domingo a la astronomía con charlas y talleres infantiles sobre la observación segura de eclipses y una observación solar abierta al público. Además, el Museo Paleontológico organiza este sábado una actividad didáctica bajo el lema "Uniendo un mundo dividido", diseñada especialmente para niños y adolescentes de entre 5 y 14 años.