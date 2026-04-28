Los pájaros-cometa de Aurèlia Muñoz entretejen el espacio en el Reina Sofía

"Mi trabajo es como un tipo de escultura en el espacio, que utiliza texturas, aunque sin que tenga que ver nada con el concepto del tapiz".

La artista Aurèlia Muñoz (1926-2011) definía así sus obras. Una mujer de salud frágil, madre de familia, que estudió peritaje mercantil, pero nunca ejerció esa carrera. Nacida en Barcelona hace cien años, el Museo Reina Sofía y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) le dedican una exposición para conmemorar su centenario con el equipo curatorial de la Fundació EINA: Manuel Cirauqui, Rosa Lleó y Sílvia Ventosa Muñoz.

La creadora empezó a expresarse con el dibujo y la pintura, probó otras técnicas como la terracota o la serigrafía y la experimentación la llevó al campo textil, con esculturas suspendidas de gran formato de yute, sisal y algodón, aunque en sus últimos años volvió a la obra en papel y a investigar sobre las formas marinas.

Su hija Sílvia Ventosa la describe como "una artista total, que no pone demasiadas fronteras entre técnicas y materiales, aunque las utiliza con respeto y las estudia de una manera muy profunda. El bordado, el macramé, las velas de barco, el papel hecho a mano. Ella parte de estas tradiciones, algunas del Neolítico o del Paleolítico superior. Por ejemplo, hacer nudos, lo primero que los niños aprenden para atarse los zapatos. Parte de lo más sencillo, le da la vuelta y lo convierte en arte contemporáneo".

'Águila beige', 1977, MoMA. FOTO: Fátima Sanz

Más de 150 obras Bajo el título Aurèlia Muñoz. Entes, el MNCRS presenta la mayor retrospectiva dedicada hasta la fecha a la creadora catalana con más de 150 obras. En la muestra, abierta al público del 29 de abril al 7 de septiembre, se podrán ver obras emblemáticas que renovaron el lenguaje escultórico textil del siglo XX: macramés, bordados, pájaros-cometa y dibujos inéditos. Vinculada en sus inicios a movimientos como la nouvelle tapisserie e inspirada por una obra narrativa medieval como el tapiz de Bayeux, la práctica de Aurèlia Muñoz trasciende los ámbitos del tejido, la fibra o la artesanía. Recurre a la combinación de técnicas ancestrales y recursos contemporáneos para prestar atención al impacto de las crisis posindustriales en los ecosistemas terrestre, acuático y aéreo, que emergen como grandes motivos en su producción artística. 'Jeroglífico', 1988, Aurélia Muñoz. FOTO: Fátima Muñoz

Organizada y autoexigente Una artista muy organizada, que pensaba sus proyectos, pero consultaba sobre tensiones a un ingeniero o la iluminación a un escenógrafo. Decía que el arte era "un 50% relaciones públicas y un 50% trabajo", su hija ratifica que así era su día a día: "Por las mañanas, administración, gestión, relaciones públicas y por la tarde, silencio y no se podía mover una mosca, porque estaba trabajando en su estudio". Aseguraba que un 50% era la obra y otro 50% el montaje y recuerda la dificultad de disponer su trabajo en el Palacio de Cristal en el que expuso en 1982. "Un 50% era la obra acabada y otro 50% la imagen de la pieza, la fotografía, por eso trabajó con fotógrafos muy importantes como Catalá, Roca o Ferran Freixa y con ellos estaba mano a mano, no los dejaba a su aire", apunta Ventosa Muñoz. Sus famosos pájaros-cometa o areostatos son estructuras móviles, aerodinámicas, inspiradas por la papiroflexia, la navegación a vela y las máquinas de Leonardo da Vinci, nacen de una búsqueda de ligereza y de pensamiento espacial que ya no la abandonará. Aurèlia Muñoz en su estudio. FOTO: Josep Ventosa Los primeros collages y ensamblajes, de influencia surrealista y gótica, y los grandes bordados pictóricos de Muñoz dan paso en esta exposición a un conjunto inédito de estructuras de macramé procedentes de colecciones institucionales de España, Europa y Estados Unidos.