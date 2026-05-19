Los directores del Reina Sofía y el Prado critican la "politización" en torno al Guernica tras la petición del PNV

Los directores del museos Reina Sofía y Prado, Manuel Segade, y Miguel Falomir, respectivamente, han criticado este lunes la "politización" del 'Guernica' de Pablo Picasso tras la solicitud del PNV de trasladarlo al País Vasco.

En una una conversación en el Reina Sofía entre ambos responsable por el Día de los Museos, Segade ha asegurado que no hay "un espacio de debate" que no este "contaminado" por la politización", lo que emborrona otras posibles discusiones cómo, en caso de que fuera posible un traslado, en qué museo vasco debería estar. Aún así, ha recalcado que a la pinacoteca no se le ha hecho ninguna "petición oficial" ahora (solo en 1997 y en 2007, cuando el Museo Guggenheim Bilbao lo pidió para diferentes exposiciones).

"El Guggenheim no ha hecho ningún gesto de petición de la obra, no nos ha llegado ninguna petición oficial. Para mí lo más triste es que, en los ya casi 30 años que lo tenemos, lo que nos indica es que hay un empobrecimiento precisamente de esas condiciones técnicas. Recuerdo en un momento dado, los políticos vascos acusaban al museo de politizado por simplemente difundir un informe técnico", ha explicado Segade.

El Prado rechaza pedir el cuadro: Está donde "tiene que estar" Falomir, por su parte, ha afirmado que el cuadro está donde "tiene que estar" y que el Prado no lo va a pedir. "¿Cómo no nos vamos a llevar bien", le ha interrumpido Segade en tono de broma. "El 'Guernica' está maravillosamente bien en el Reina Sofía y de ahí no me muevo. Es decir, me parece que es el sitio donde debe estar", ha continuado el director del Prado. Además, se ha referido a "injerencias políticas". "¿Cuál es la razón?, es decir, ¿realmente hay un interés por el arte o se trata de una instrumentalización con unos fines muy cortoplacistas? A mí lo que más me preocupa, sobre todo, es la lectura tan prosaica que se hace del 'Guernica', como si fuera poco menos que una fotografía tomada desde un avión de la Legión Cóndor, es decir, es una visión tan pedestre de una obra de arte de esta magnitud que es para hacérselo mirar", ha reflexionado. Programas y Concursos en el Archivo de RTVE El "Guernica" en el Museo del Prado - 1981 Ver ahora