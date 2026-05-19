Los directores del Reina Sofía y el Prado critican la "politización" en torno al Guernica tras la petición del PNV
- Segade (Reina Sofía) dice que no le ha solicitado oficialmente el cuadro y Falomir (Prado) defiende que se quede donde está
- Ambos directores han dejado de lado la "rivalidad" de sus predecesores: "Nos une más que nos separa"
Los directores del museos Reina Sofía y Prado, Manuel Segade, y Miguel Falomir, respectivamente, han criticado este lunes la "politización" del 'Guernica' de Pablo Picasso tras la solicitud del PNV de trasladarlo al País Vasco.
En una una conversación en el Reina Sofía entre ambos responsable por el Día de los Museos, Segade ha asegurado que no hay "un espacio de debate" que no este "contaminado" por la politización", lo que emborrona otras posibles discusiones cómo, en caso de que fuera posible un traslado, en qué museo vasco debería estar. Aún así, ha recalcado que a la pinacoteca no se le ha hecho ninguna "petición oficial" ahora (solo en 1997 y en 2007, cuando el Museo Guggenheim Bilbao lo pidió para diferentes exposiciones).
"El Guggenheim no ha hecho ningún gesto de petición de la obra, no nos ha llegado ninguna petición oficial. Para mí lo más triste es que, en los ya casi 30 años que lo tenemos, lo que nos indica es que hay un empobrecimiento precisamente de esas condiciones técnicas. Recuerdo en un momento dado, los políticos vascos acusaban al museo de politizado por simplemente difundir un informe técnico", ha explicado Segade.
El Prado rechaza pedir el cuadro: Está donde "tiene que estar"
Falomir, por su parte, ha afirmado que el cuadro está donde "tiene que estar" y que el Prado no lo va a pedir. "¿Cómo no nos vamos a llevar bien", le ha interrumpido Segade en tono de broma. "El 'Guernica' está maravillosamente bien en el Reina Sofía y de ahí no me muevo. Es decir, me parece que es el sitio donde debe estar", ha continuado el director del Prado.
Además, se ha referido a "injerencias políticas". "¿Cuál es la razón?, es decir, ¿realmente hay un interés por el arte o se trata de una instrumentalización con unos fines muy cortoplacistas? A mí lo que más me preocupa, sobre todo, es la lectura tan prosaica que se hace del 'Guernica', como si fuera poco menos que una fotografía tomada desde un avión de la Legión Cóndor, es decir, es una visión tan pedestre de una obra de arte de esta magnitud que es para hacérselo mirar", ha reflexionado.
Buena sintonía entre ambos directores
En el acto, ambos directores han mostrado su buena sintonía en contraste con sus predecesores. "Evidentemente aquí cada museo es como es y tiene su historia, pero en el fondo nos une mucho más que nos separa. Empezando por nuestra condición de museos públicos. Esta enorme colección que empieza en una esquina del Prado y termina en otra del Reina. Y los problemas que tenemos son exactamente los mismos", ha apuntado Falomir.
Así, el director del Prado ha defendido que las instituciones tienen al frente personas con "temperamentos" diferentes y ha asegurado que "no todos" los que les precedieron entendieron los "beneficios" de "sumar" entre pinacotecas. Se trata de la primera vez que estos cargos conversan públicamente en 40 años.
Al ser preguntados por el periodista Antonio Lucas, que ha moderado el encuentro, sobre las razones que han llevado a ambos directores a "bajar" la "barrera de agravios" que ha habido a lo largo de la historia de los museos, Segade ha apuntado que se trata de una "relación casi natural". "Recuerdo que Miguel me dijo una cosa con mucha inteligencia en mis primeros días (...) que 'lo único que tienes que hablar es de la necesidad de que el Reina Sofía se pueda comparar con el Prado'. De decir realmente '¿por qué yo no tengo lo que tiene el Prado como Museo Nacional también?'. Son cosas que te ligan, que te explican que estás en el mismo contexto, que efectivamente sumamos, no restamos. Y que hay mucho trabajo que hacer en común", ha apuntado Segade
En cuanto a la situación financiera de los museos, el director del Reina Sofía ha explicado que en su caso es algo "a desarrollar" para evitar la rotación o fuga del personal derivado de problemas de financiación pública. "Disputamos la Champions de los museos con presupuestos de segunda regional. Es increíble lo que cunde un euro en este país", ha bromeado Falomir. Además, el director del Prado ha asegurado que en España hay que esperar a que las cosas "estén muy mal" para ponerle "parches" en vez de solucionar las situaciones en momentos "más fáciles". Así, ha afeado que los políticos se preocupan de los museos cuando roban el otros, como el que ocurrió el pasado octubre en el Museo del Louvre.