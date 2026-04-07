El Gobierno vasco espera respuesta oficial sobre el traslado temporal del 'Guernica' de Picasso a Euskadi

El lehendakari Imanol Pradales y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea piden al Gobierno central que concrete cuáles serían las condiciones óptimas para un traslado temporal de la obra de Pablo Picasso a Euskadi, una solicitud que sigue sin obtener respuesta oficial. Por su parte, María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía, ha llamado a centrarse en "problemas más urgentes" al ser preguntada por la posibilidad de que Andalucía reclame también un traslado del 'Guernica' a Málaga, ciudad natal del artista.

Sin contestación El Ejecutivo vasco sigue sin recibir respuesta del Gobierno central a su solicitud sobre las condiciones de un posible traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso a Euskadi. Así lo ha reiterado la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, quien ha querido precisar el alcance exacto de la petición cursada tanto por el lehendakari Imanol Pradales al presidente Pedro Sánchez, como por ella misma al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. "No hemos pedido un informe sobre el estado del cuadro", ha subrayado Bengoetxea en declaraciones a los medios en San Sebastián, donde presentaba un ciclo de cine de la Filmoteca vasca. Lo que el Gobierno vasco quiere saber, ha insistido, es "cuáles serían las condiciones óptimas para que ese cuadro pudiera venir a casa".

Tecnología y colaboración entre museos El planteamiento del Ejecutivo autonómico incluye, según Bengoetxea, el análisis del desarrollo tecnológico disponible, las condiciones físicas del espacio receptor y la posible colaboración entre instituciones museísticas para garantizar el traslado con las máximas garantías. "Los gobiernos se responden unos a otros y estamos esperando una respuesta", ha zanjado la consejera.