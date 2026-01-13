Andrea Canepa envuelve con su fardo el Palacio de Cristal durante las obras en el Retiro

Una niña limeña se queda fascinada por el ritual funerario de la cultura precolombina de Paracas en la costa occidental de Perú azotada por los fuertes vientos del desierto. Observa los textiles de colores y patrones simbólicos para envolver a los difuntos en los que se han invertido horas de trabajo y que quedarán ocultos a la vista. Años más tarde, Andrea Canepa es una artista cuya instalación Fardo rememora esa tradición y cubre el Palacio de Cristal del Retiro a lo largo de este año.

La lona, que protege las obras de restauración del edificio, ha sido realizada con la tecnología de impresión de gran formato de HP Latex, para el Museo Reina Sofía, es ecológica y permite filtrar el dióxido de carbono. Se trata de una superficie de mil metros cuadrados, en la que se reproducen cuadros al óleo de la pintora peruana que luego han sido fotografiados con una estructura de paneles yuxtapuestos.

Canepa toma el relevo a Tornero, que con su Friso había cubierto el Palacio de Cristal en 2025, en una intervención que reivindica la importancia del proceso: el tiempo, el gesto y el ritual de cubrir como un episodio con significado más allá de su carácter provisional. Así, la lona deja de ser solo una superficie temporal para convertirse en un elemento artístico pleno de sentido.

Vista aérea del Palacio de Cristal con la instalación de Andrea Canepa 'Fardo'. MNCARS

En una entrevista con RTVE.es, Andrea Canepa señala que "envolver a los muertos en todas estas capas era una forma de sacralizar ese cuerpo y convertirlo en un ancestro, un ser sagrado que se entierra en la tierra. La idea es enterrar este capullo, que es como una semilla, y que tiene que ver con ese renacer en otra vida".

Transición y renacer La creadora apunta que el Palacio de Cristal "encarna los ideales de la modernidad: la transparencia, insistir en verlo todo, conocerlo todo, exponerlo todo" y quería contraponer dos formas. "Este ritual precolombino es una forma de acompañar al cuerpo que va a pasar del mundo de los vivos al mundo de ultratumba. Y yo quería envolver el edificio, acompañarlo en su transición de una antigua etapa a una nueva", explica. Detalle de la instalación 'Fardo' de Andrea Canepa. MNCARS Ningún detalle está dejado al azar, Canepa detalla que "los bordes, que están todo alrededor de los textiles, funcionan como una barrera para impedir que entren espíritus dañinos". En las telas originales tambien "hay muchos personajes que se repiten a veces como en un tablero de ajedrez, y cada uno es un dios diferente y trae una energía distinta a cada fardo", aunque en el Retiro no ha representado ninguna figura antropomórfica. La artista ha hecho un pequeño guiño en la fachada principal del edificio: "Muchos de los fardos funerarios suelen tener una máscara en la parte donde va la cara, pero algunos tienen cosido alrededor un círculo. A veces, marcan los ojos o la boca, y el frontal tiene ese gran círculo de cristal que a mí me lo ha recordado. Y decidí continuar ese círculo con un hilo haciendo referencia a ese momento en el que se cose la cara de los fardos". Detalle de la instalación 'Fardo' de Andrea Canepa. EFE/ Daniel González

Caminar para entender La lona refleja telas atadas y superpuestas, imágenes fotográficas ampliadas a partir de pinturas al óleo. Canepa quería una superficie opaca, pero no ha sido posible: "Lo que quiero es anular esa transparencia del Palacio de Cristal. Y luego, a pesar de los esfuerzos de insistir en la opacidad, lo que ves es el esqueleto del edificio. Como lo están desarmando, ves los huesos, entonces para mí había una conexión muy clara con esta costumbre funeraria de envolver al muerto". A la hora de concebir la obra, con una maqueta a escala del palacio, su arquitectura le recordaba a un praxinoscopio, un aparato del siglo XIX precursor del cinematógrafo: "Me interesa organizarlo en una secuencia de fotogramas y hacer este bucle que, en el frontal, empieza con el fardo cerrado, atado y a medida que lo vas recorriendo se va abriendo hasta que llegas a la parte de atrás, que casi se deshacen los vendajes y luego se vuelve a armar y se cierra otra vez delante". Otra refencia que cita Canepa son los reels de Instagram o los videos de TikTok que son muy cortos y se repiten, pero a diferencia de esta animación automática, "aquí hace falta el cuerpo y el recorrido para animar esta secuencia. Hace falta un tiempo y una conexión también con el territorio. Tú vas caminando por el parque para poder entender el bucle".