Muere a los 71 años Catherine O'Hara, actriz de 'Solo en casa' y 'Beetlejuice'

Catherine O'Hara, la veterana actriz que protagonizó Solo en casa, Beetlejuice y Best in Show, ha fallecido a los 71 años, según ha confirmado este viernes el representante de la estrella canadiense al medio especializado Variety.

De acuerdo con la misma publicación, la actriz ha muerto después de una breve enfermedad, no especificada, en su casa de Los Ángeles (California, EE.UU.).

O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia noventera navideña Solo en casa, pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia SCTV Network. Su participación en esa serie le valió su primer Emmy.

El segundo lo ganaría en 2020, en su resurgir profesional a partir de los 60 años, gracias a su participación en la serie Shitt's Creek, donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.