Qué pasó con la casa de 'Solo en casa': curiosidades de la película y el cameo de Donald Trump

Macaulay Culkin nos regaló uno de los personajes más míticos y queridos del cine. Su inolvidable Kevin, tan travieso como ingenioso, despierta esa parte gamberra que todos llevamos dentro. Y lo mejor: nos permite olvidarnos de todo durante un rato y disfrutar de una sesión de cine perfecta en familia. La saga Solo en casa no son unas de las miles películas navideñas, son esos clásicos que nunca falla. Estas Navidades tienes la excusa perfecta para reencontrarte con la saga, porque las tres primeras películas estarán disponibles por tiempo limitado en RTVE Play, solo 15 días.

¿Sabías que la primera fue un auténtico bombazo en taquilla? ¿Te has fijado alguna vez en la película que Kevin ve mientras está solo en casa? Te contamos estas y muchas otras curiosidades para que disfrutes del clásico como nunca.

Solo en casa: la comedia más taquillera durante 20 años Este clásico, protagonizado por Macaulay Culkin, está considerado el canon sentimental de muchas generaciones. Su rendimiento en las salas de cine fue extraordinario en la década de los 90, llegando a recaudar alrededor de 476 millones de dólares en todo el mundo. Durante casi 20 años se mantuvo como el título de comedia más taquillero, hasta que fue superado por producciones como Resacón en Las Vegas II (2011), protagonizada por Bradley Cooper, y más tarde por El Grinch (2018) en su versión animada. Aunque no alcanzó el mismo impacto que la primera entrega, Solo en casa 2 también fue un éxito notable, con una recaudación cercana a los 360 millones de dólares.

La casa de la familia McCallister existe en la vida real El pequeño Kevin era miembro de una familia numerosa llamada los McAllister, que vivía en Estados Unidos. La primera película, dirigida por Chris Columbus, transcurre en esta vivienda. La familia decide viajar a Francia y, accidentalmente, abandona en casa al niño de ocho años. En la cinta se menciona la dirección exacta de este lugar: "671 Lincoln Avenue, Winnetka, Illinois, Estados Unidos". La casa es real y recibe un sinfín de visitas de todo el mundo. Varios escenarios que aparecen en la película estaban dentro de la casa, como la cocina, el ático, la escalera principal y el sótano. Sin embargo, el comedor y la mayoría de las habitaciones fueron creadas directamente en un plató. Por otra parte, la casa del árbol situada en el patio trasero se construyó en exclusiva para la película y, después del rodaje, se desmanteló. Macaulay Culkin es Kevin McCallister en 'Solo en casa' Filmaffinity Aunque la fachada sigue siendo reconocible, el interior fue renovado en 2018 con una estética moderna y completamente blanca, muy distinta a la calidez y los colores acogedores que se veían en la película de 1990. Esto provocó críticas en redes sociales haciendo alusión a que se había perdido el espíritu original del hogar de los McCallister.

Macaulay Culkin comparte pantalla con su hermano El hermano de Macaulay Culkin, Kieran Culkin, también aparece en Solo en casa, interpretando a Fuller McCallister, el primo de Kevin. Fuller es recordado por la icónica escena del jarabe para la tos, donde se excede y no puede dejar de estornudar, generando varias situaciones cómicas dentro de la familia. Kieran tenía alrededor de 7 años cuando participó en el rodaje, y su actuación contribuyó a la dinámica divertida y familiar que caracteriza a la película. El año pasado, Kieran recibió tanto el Globo de Oro como el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en la cinta A Real Pain, en la que los primos judíos estadounidenses David y Benji emprenden un viaje a Polonia para visitar la casa de la infancia de su difunta abuela y conectar con su herencia. Kieran Culkin es Fuller McCallister en la sala 'Solo en casa'

El grito tan icónico de Macaulay Culkin El grito de Kevin McCallister se convirtió en uno de los momentos más recordados y parodiados del cine de los 90. La escena ocurre cuando el joven protagonista, interpretado por Macaulay Culkin, se da cuenta de que está completamente solo en casa y enfrenta a los ladrones que intentan entrar. Su reacción, un grito que combina miedo, sorpresa y un toque de comedia, transmite de manera perfecta la vulnerabilidad e ingenuidad de un niño en esa situación extrema. Lo que hace que el momento sea aún más icónico es la forma en que fue filmado: Kevin se coloca frente a un espejo, y la cámara capta tanto su expresión como su reflejo, multiplicando la intensidad de su reacción. Esta técnica visual, junto con la actuación exagerada y auténtica de Culkin, logra que la escena sea memorable y fácilmente reconocible, incluso décadas después de su estreno.

La película favorita de Kevin no es real En Solo en casa, Kevin ve una película llamada Ángeles con almas sucias. Aunque parece un clásico del cine de la década de los 30, no existe fuera del universo de la cinta. Fue creada específicamente como una parodia del cine de gánsteres de Hollywood. La escena más famosa incluye la icónica frase: "Quédate con el cambio, maldito animal", que se ha vuelto conocida incluso entre quienes nunca han visto la película. El éxito fue tal que, en la secuela Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, se creó otra versión llamada Ángeles con almas aún más sucias. Kevin usa nuevamente el diálogo de esta película de gánsteres para asustar a los trabajadores del Hotel Plaza de Nueva York, convirtiendo esta broma en un elemento icónico de la saga.

Donald Trump tiene un cameo en Solo en casa 2 El éxito de la primera película provocó que tuviera una secuela estrenada en 1992. Solo en casa 2 dejó su habitual set, la casa de los McAllister y se trasladó hasta Nueva York y tiene un cameo Donald Trump. El presidente de Estados Unidos aparece en el vestíbulo del Hotel Plaza. El pequeño Kevin entra en este fascinante lugar y Trump le indica el camino. Precisamente, en ese momento, el hotel era propiedad de Donald y esto facilitó su aparición. Donald Trump junto a Macaulay Culkin en 'Solo en casa 2' Filmaffinity