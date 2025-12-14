Todos los estrenos de cine para la semana del 15 al 21 de diciembre: para ver gratis en RTVE Play

RTVE Play trae una oferta de cine gratuito perfecta para quienes disfrutan descubriendo nuevas historias sin moverse del sofá. Una selección variada de cine nacional e internacional, con títulos que abarcan desde el drama más íntimo hasta el western más trepidante, pasando por grandes clásicos, comedias románticas y películas basadas en hechos reales.

La cartelera incluye nombres imprescindibles como Paul Newman, Cate Blanchett o Kevin Costner. A través de ellos viajarás por escenarios muy distintos para conocer historias de superación, justicia, aventuras, amistad y segundas oportunidades. Si buscas variedad, calidad y cine gratis, sigue bajando: esta semana en RTVE Play espera con un auténtico festín cinematográfico.

Fort Osage (lunes 15 de diciembre, a las 12.25 horas en La 2 y en RTVE Play) Fort Osage es un western de 1952 cargado de acción. Un comerciante de Missouri cobra en exceso a los colonos que van al oeste por las mercancías y por el pasaje a California, a la vez que roba las provisiones de los osage, que comienzan a atacar a todas las caravanas que pasan. Una película que combina acción, drama y crítica social en pleno Viejo Oeste.

Harper, investigador privado (lunes 15 de diciembre, a las 22.10 horas en La 2 y en RTVE Play) Paul Newman protagoniza Harper, investigador privado. Lew Harper (Paul Newman) es un brillante investigador privado que acepta una investigación que parece una cosa y es otra. Un mujer adinerada contrata a Harper para que investigue la desaparición de su marido. Tras las primeras pesquisas, lo que a priori se planteaba como la ausencia voluntaria de un extravagante ricachón, empieza a complicarse. En esta película, el suspense y la tensión están garantizados.

Hanna (lunes 15 de diciembre, a las 00.05 horas en La 2 y en RTVE Play) Quizá una chica de 16 años no tendría que haber sido entrenada para ser la mejor soldado del mundo. Pero, de no haberlo hecho, no habría existido Hanna. La propuesta de Joe Wright, estrenada en 2011, reúne a Saoirse Ronan, Eric Bana y Cate Blanchett en un thriller lleno de acción que pone contra las cuerdas a todas las agencias de inteligencia. Cate Blanchett y Tom Hollander en una de las escenas de 'Hanna'. RTVE

Texas Kid (jueves 18 de diciembre, a las 12.15 horas en La 2 y en RTVE Play) Texas Kid es un western en el que un ex sheriff de Texas viaja a Arizona buscando justica para su hermano, que es reportero y ha sido asesinado. Todo comienza cuando el periodista Roy Carlin intenta convencer a un hombre para que declare contra Luke Star, un pistolero que tiene atemorizada a toda la comarca. Pero Luke, que se entera del plan, los asesina a los dos y declara que se han matado entre sí como consecuencia de una disputa. Jess Carlin, un pistolero retirado, se entera de la muerte de su hermano y decide esclarecer los hechos.

Criminal (jueves 18 de diciembre, a las 23.50 horas en La 2 y en RTVE Play) Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Michael Pitts, Alice Eve y Ryan Reynolds forman el espectacular reparto de la cinta de Ariel Vromen. Este thriller, con grandes dosis de acción, suspense y ciencia ficción, cuenta además con el actor español Jordi Mollà. Criminal es la historia de Jericho Stewart, un peligroso criminal con un subdesarrollo cerebral provocado por una lesión cuando era un niño.

Un hombre vino a matar (viernes 19 de diciembre, a las 12.15 horas en La 2 y en RTVE Play) Tony Garrett es un sargento acusado de robo y de matar a un comandante en jefe. El protagonista de Un hombre vino a matar consigue huir y busca sin descanso a los verdaderos culpables para poder limpiar su nombre y demostrar su inocencia. Un western en el que la acción, el suspense y la tensión son el hilo conductor de esta película.

Primos (viernes 19 de diciembre, a las 22.45 horas en La 2 y en RTVE Play) A Diego (Quim Gutiérrez) lo ha dejado su novia Yolanda (Nuria Gago) cinco días antes de la boda. ¿Qué es lo más maduro y sensato que debe hacer para superarlo? Se plantea tres opciones: presentarse en la iglesia el día de la boda por si ella se arrepiente; emborracharse y despotricar junto a sus primos Julián (Raúl Arévalo) y José Miguel (Adrián Lastra); o ir con sus primos a las fiestas de Comillas, el pueblo donde veraneaban de pequeños, y allí intentar recuperar a Martina (Inma Cuesta), el amor de su adolescencia. Primos, una comedia de Daniel Sánchez Arévalo, a la que no le faltan ingredientes para conquistarte. En junio de 2009, Daniel Sánchez Arévalo se encontraba en un duro momento profesional y emocional. ¿Una crisis personal¿, describe el propio cineasta, que le pedía parar. ¿Entendí que parar podía ser seguir trabajando y hacer algo distinto sin renunciar a mi mundo, a mi universo -recuerda-. Algo más sencillo, más inmediato, similar a cuando me planteo hacer un corto.¿ ¿Estaba cansado de pensar tanto, supongo¿. Sánchez Arévalo acababa de rodar Gordos, una película muy intensa, dramática, así que se decidió a escribir una comedia.

La Ternura (domingo 21 de diciembre, a las 23.05 horas en La 2 y en RTVE Play) La Ternura es una divertida comedia romántica que cuenta la historia de una Reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Flota de Indias para casarse en matrimonios convenidos por el Rey. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Una película protagonizada por Emma Suárez, Carlos Cuevas y Anna Moliner, entre otros grandes actores y actrices. Imagen de 'La Ternura', una loca comedia romántica Mika Pasco

Minari. Historia de mi familia (domingo 21 de diciembre, a la 1.20 horas en La 2 y en RTVE Play) Tras ganar el Globo de Oro en 2021 a mejor película de habla no inglesa, y lograr seis nominaciones a los Oscar, Minari. Historia de mi familia ya se puede disfrutar en RTVE. Esta película narra la historia de una familia coreana-americana que quiere alcanzar el sueño americano. Una cinta dura, pero a la vez, llena de belleza y de esperanza.