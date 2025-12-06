Leyendas, criaturas, gulags, circos y un paisaje siberiano en 'El Vado de los Zorros', la nueva novela de Anna Starobinets
- La escritora rusa Anna Starobinets, conocida por sus cuentos y álbumes infantiles, vuelve con una nueva novela
- El Vado de los Zorros es una ciudad remota de Manchuria donde el protagonista convivirá con vecinos muy particulares
Manchuria, 1945. El eco de la Segunda Guerra Mundial se va apagando, pero en este rincón del mundo apenas llega la actualidad. El Vado de los Zorros es el nombre de una ciudad entre China y Siberia, y es también el título de la nueva novela de la escritora y guionista Anna Starobinets (Moscú, 1978), apodada ‘la reina rusa del terror’ por la inconfundible atmósfera de sus relatos.
En El Vado de los Zorros (Sexto Piso / Mai Més Llibres) confluyen desertores sin patria y criaturas surgidas de leyendas antiguas. Mujeres-zorro que vagan entre las ruinas, chamanes siberianos, científicos desquiciados, licántropos que acechan bajo la luz de una luna sangrienta. En ese lugar encontramos también al protagonista, Maxim, un antiguo artista de circo dotado de facultades extrasensoriales.
Maxim se ha fugado de un gulag en busca de una mujer y se verá atrapado en un nuevo escenario de pesadilla. Humanos y seres míticos se ven envueltos en una conspiración totalitaria que extiende su sombra más allá del fin oficial de la Gran Guerra. En ese viaje cada personaje encontrará su destino; algunos el amor y otros la muerte.
Del circo al gulag
“He sido incluida en varias listas negras“
En la entrevista con Página Dos Starobinets hace gala del proverbial humor negro ruso, sabiéndose una autora mal vista por el gobierno. «He sido incluida en varias listas negras de la administración», cuenta la escritora a Óscar López. «Me han prohibido trabajar en el cine. Por alguna razón misteriosa, mis libros siguen estando a la venta. Mi teoría es que no los vetaron porque el hijo pequeño de algún diputado es lector de mis cuentos infantiles, y quiere enterarse de cómo acaba la serie The Beastly Crimes», concluye la autora con una sonrisa.
Su apasionante definición de la muerte aparece en las primeras páginas de El Vado de los Zorros: «La muerte es una criatura voraz, ávida e insaciable. No es inteligente, pero sí astuta, y siempre está hambrienta. Le toma el gusto a su quehacer muy rápidamente, con una sola presa no le basta. Cuantos más cadáveres cosecha, más contenta está. Por eso le encanta la guerra. Y los hospitales. Y las prisiones. Le gusta la carne de cañón, carne destinada a morir, carne enferma, débil y podrida».
La melancolía en la mirada de Starobinets deja entrever una vida llena de esfuerzo, contradicción y descubrimiento. Dejó Rusia por Georgia, y Georgia por España. Se casó con el también escritor Sasha Garros, que enfermó cuando sus dos hijos eran pequeños y murió en 2017. Pero en la obra de Anna hay tanta oscuridad como luz. Su obra gustará a los lectores de Philip K. Dick, Stephen King o Neil Gaiman, el autor favorito de la escritora (American Gods es su novela preferida). Comparte con ellos esa particular mezcla de fantasía, folklore, terror y mitología.