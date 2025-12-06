Leyendas, criaturas, gulags, circos y un paisaje siberiano en 'El Vado de los Zorros', la nueva novela de Anna Starobinets

Manchuria, 1945. El eco de la Segunda Guerra Mundial se va apagando, pero en este rincón del mundo apenas llega la actualidad. El Vado de los Zorros es el nombre de una ciudad entre China y Siberia, y es también el título de la nueva novela de la escritora y guionista Anna Starobinets (Moscú, 1978), apodada ‘la reina rusa del terror’ por la inconfundible atmósfera de sus relatos.

En El Vado de los Zorros (Sexto Piso / Mai Més Llibres) confluyen desertores sin patria y criaturas surgidas de leyendas antiguas. Mujeres-zorro que vagan entre las ruinas, chamanes siberianos, científicos desquiciados, licántropos que acechan bajo la luz de una luna sangrienta. En ese lugar encontramos también al protagonista, Maxim, un antiguo artista de circo dotado de facultades extrasensoriales.

Maxim se ha fugado de un gulag en busca de una mujer y se verá atrapado en un nuevo escenario de pesadilla. Humanos y seres míticos se ven envueltos en una conspiración totalitaria que extiende su sombra más allá del fin oficial de la Gran Guerra. En ese viaje cada personaje encontrará su destino; algunos el amor y otros la muerte.