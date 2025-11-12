Premios Emmy: los galardones más importantes de la televisión

El 21 de noviembre de 1973, el mediometraje español 'La cabina', dirigida por Antonio Mercero, se alzaba con un Premio Emmy Internacional al mejor Telefilme, el galardón más importante de la industria de la televisión. Durante muchos años, esta película producida por RTVE y protagonizada por José Luis López Vázquez, se convirtió en todo un hito de nuestra historia audiovisual que demostraba que en España, podíamos competir con las mejores televisiones del mundo.

En estos 52 años que han pasado desde entonces, hemos sumado algunos premios Emmy más, que repasamos con algunos de los galardonados como Albert Espinosa, creador de 'Pulseras Rojas'; Alex Pina por 'La Casa de Papel'; Raül Gallego, director y productor ejecutivo de 'Punt de no retorn'; José Manuel Cancela, ganador de cinco Emmy por su trabajo como compositor musical de cine y televisión en Estados Unidos; y Josep Cister, creador y productor ejecutivo de 'La Promesa', y de 'Valle Salvaje', serie esta última que está nominada a los Emmy Internacionales 2025, que se entregarán el próximo 24 de noviembre.

Parte del elenco de 'La Promesa' con el Premio Emmy Internacional rtve

Para saber saber un poco más de los Emmy, creados en 1949 para honrar la excelencia en la televisión estadounidense, Arturo Martín recibe la visita de Juan Silvestre, director Digital de fotogramas.es, y gran experto en estos premios.

Con Mara Peterssen retrocedemos al año 1973, un periodo marcado por el Caso Watergate, la primera llamada de la historia con un teléfono móvil, y la muerte de Nino Bravo. Ese mismo año, Manuel Jalón Corominas diseñó las jeringuillas hipodérmicas desechables de dos piezas, que transformaron la higiene sanitaria en el mundo. Con Lucía Sancho nos detenemos en la historia de este ingeniero aeronaútico a quien también se le atribuye el descubrimiento de la fregona, la patente española más popular. Dejamos a un lado el mundo de los inventos, y nos centramos en el de la interpretación de la mano de Pastora Vega, para recordar a Los Payasos de la Tele, toda una familia de artistas con una gran historia detrás que arranca a finales del siglo XIX, con Gabriel Aragón, más conocido como 'El Gran Pepino', bisabuelo de Emilo Aragón, 'Milikito'.

Los Payasos de la Tele debutaron en nuestro país en 1973 rtve

De película fue la vida de Esteban Montejo, más conocido como 'El último Cimarrón', que repasamos en la historia mínima de David Zurdo. Y con JPelirrojo nos interesamos por el origen y la historia del Hip Hop, la subcultura que nació en el Bronx.

Todo esto y mucho más, este lunes 17 de noviembre en Radio Nacional de España.