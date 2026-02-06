Estados Unidos lanza TrumpRx, una página web para adquirir medicamentos a precios reducidos

“Encuentre los precios más bajos del mundo en medicamentos recetados”. Esto es con lo primero que se van a topar los usuarios que accedan Trumprx.gov, una página web dirigida a los ciudadanos estadounidenses para ofrecer acceso a medicamentos recetados a precios reducidos. La ha presentado Donald Trump este jueves.

"Estamos aquí esta noche para celebrar el lanzamiento de una de las iniciativas de atención médica más transformadoras de todos los tiempos. Nunca ha habido nada igual", afirmó desde Washington el mandatario estadounidense durante el acto. Esta iniciativa surge en un contexto en el que la atención médica y el coste de la vida se encuentran entre las principales preocupaciones de los estadounidenses.

El Gobierno ha señalado que gracias a esta plataforma se reducirán los precios entre 149 y 350 dólares de media al mes para los estadounidenses. “La gente va a ⁠ahorrar mucho dinero y estará sana”, aseguró el líder republicano.

Dieciséis de los mayores fabricantes de medicamentos del mundo han llegado a acuerdos con la Administración Trump para reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses a cambio de exenciones de los aranceles estadounidenses.

En virtud de esos acuerdos, reducirán los precios para el programa Medicaid del Gobierno y, a través de TrumpRx, para los consumidores que pagan en efectivo. La iniciativa busca eliminar intermediarios en la cadena de distribución.

Entre los más de 40 medicamentos disponibles a través de este sitio web figuran algunos de los más demandados del mercado, incluidos los fármacos contra la obesidad Ozempic y Wegovy, que podrán adquirirse con descuentos mediante acuerdos directos con los fabricantes.

Trumprx está configurado como un facilitador que dirige a los pacientes a la página de venta directa al consumidor de los fabricantes de medicamentos, donde pueden realizar sus compras. También pone a disposición de los usuarios cupones para su uso en farmacias.

La plataforma es un pilar central de la estrategia de Trump para, supuestamente, contener el alto costo de los medicamentos recetados. Actualmente, los pacientes estadounidenses pagan mucho más por los medicamentos recetados, a menudo casi tres veces más que en otros países desarrollados, y Trump ha estado presionando a los fabricantes de medicamentos para que bajen los precios en Estados Unidos a los niveles que se pagan en el extranjero.

La Administración estadounidense sostiene que TrumpRx ampliará las opciones para los consumidores, aunque expertos y grupos del sector sanitario han señalado que su impacto dependerá del número de farmacéuticas que se sumen al programa y del alcance real de los descuentos ofrecidos.