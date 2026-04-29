El petróleo sigue encareciéndose y el IBEX 35 frena por la avalancha de resultados

El petróleo no da tregua a pesar del inesperado anuncio de Arabia Saudí de salir de la OPEP+ a partir del 1 de mayo. Decisión que ha tomado por la crisis provocada por el Estrecho de Ormuz y que no ha enfriado la subida de la cotización del crudo a pesar de que podría provocar un aumento en la producción barriles, que ahora mismo frena Riad.

El barril Brent sigue disparado con subidas del 2,5% llegando a precios del entorno de los 107 dólares por barril. No se queda atrás el barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, que también cotiza con intensos avances cercanos al 3%, acercándose ya a los 102 dólares por barril. El crudo encadena de este modo 8 días consecutivos de subidas pero todavía se mantiene lejos de los máximos desde 2022 que alcanzó el 9 de marzo, al poco del estallido del conflicto entre Irán y EEUU. Entonces, el precio del petróleo de referencia en Europa superó los 119 dólares por barril.

El Ibex 35 choca con los resultados empresariales El selectivo madrileño es el farolillo rojo de las bolsas europeas. Se deja cerca de un 1% hasta los 17.578 puntos en una jornada de avalancha de resultados empresariales con especial protagonismo para dos de las compañías con más peso en el índice: Santander e Iberdrola. El banco que preside Ana Botín ha anunciado un beneficio récord de 5.455 millones de euros en el primer trimestre del año, un 60% más, debido a las plusvalías por la desinversión en Polonia. Sin extraordinarios el crecimiento sería del 12%. Las acciones de Santander apenas han reaccionado a las cuentas. Experimentan una ligera corrección del 0,2% hasta los 10,30 euros. Por su parte Iberdrola, la mayor energética española ha ganado un 15% menos en el primer trimestre de 2026 por la venta de sus activos en México. Sin embargo, la compañía que preside Ignacio Galán, mejora previsiones y obtiene un beneficio neto ajustado que crece un 11,4%, hasta los 1.865 millones. El mercado responde con decepción y los títulos de la compañía se dejan más del 1,5% y caen por debajo de los 20 euros por acción.

Europa en rojo pendiente de avances en las negociaciones en Oriente Próximo El resto de bolsas europeas también caen, pero lo hacen menos que Ibex. A media sesión se observan correcciones del entorno del 0,5% en Londres, París y Milán. El índice que menos cae es el Dax alemán, que solo pierde un cuarto de punto hasta los 23.960 puntos. La falta de avances en las negociones entre Irán y EEUU y la prolongación del bloqueo en el Estrecho Ormuz lastran a las plazas del Viejo Continente. La avalancha de resultados también afecta a Europa. Entre los protagonistas hoy de las subidas sobresalen UBS, Adidas, Volvo Car, Hypoport, Amundi, Sopra Steria, Carlsberg, Halfords, Fuchs, Also Holding, y Halfords. Al margen de los resultados destacan las subidas cercanas al 10% que se anota ThyssenKrupp. La compañía alemana de ascensores cotiza una posible fusión entre sus rivales Kone y TK Elevator.