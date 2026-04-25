El encuentro frustrado de EE.UU. e Irán en Islamabad deja el acuerdo de paz en punto muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense ha justificado la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, por lo que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados.

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a hacer más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", ha dicho Trump a Fox.

"Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!", ha señalado Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

El ministro de Exteriores de Irán parte rumbo a Omán La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí. Según han confirmado fuentes diplomáticas paquistaníes a Efe, Araqchí ha abandonado la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes. El ministro iraní de Exteriores viaja a Pakistán, Omán y Rusia en una gira que abordará los planes para poner fin a la guerra El ministro de Exteriores de Irán ha dicho que ha presentado un "marco viable" para poner fin de forma definitiva a la guerra durante su visita a Pakistán. "Hemos compartido la posición de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra. Aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia", ha dicho Araqchí en la red social X después de abandonar la capital paquistaní rumbo a Mascate, Omán. El jefe de la diplomacia iraní ha calificado como "muy fructífera" su visita a Pakistán y ha agradecido sus "esfuerzos fraternales" para devolver la paz a Oriente Medio. Araqchí llegó la víspera a Islamabad y ha mantenido encuentros con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre EE.UU. e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y el ministro de Exteriores, Muhammad Ishaq Dar. En esas reuniones, Araqchí ha transmitido las posiciones fundamentales de Irán respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la tregua y el fin definitivo del conflicto.