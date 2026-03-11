Pollán acusa a PP y PSOE de "generar" despoblación y vincula "inmigración ilegal" con "saturación" de los servicios públicos

El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha urgido este miércoles a "atacar" el problema de la despoblación de esta comunidad autónoma que han "generado" el PP y el PSOE en estos casi 40 años. Las propuestas de su formación van dirigidas sobre todo al campo, donde los agricultores y los ganaderos jóvenes "no pueden quedarse y tener un futuro" en su tierra y también "a la saturación de los servicios públicos y del mercado de la vivienda en muchos casos vinculados a ese incremento de la inmigración ilegal", en España y en Castilla y León.

Así lo ha asegurado el que hasta ahora ha sido presidente de las Cortes de Castilla y León en La Hora de La 1, donde ha reprochado al PP que haya dicho que "va a ser quien ponga las condiciones" de los posibles pactos postelectorales "sin saber quien va a ganar las elecciones y los apoyos que vamos a tener". Y ha cargado una vez más contra el bipartidismo: "No somos como el PP que en un momento dado puede pactar con el PSOE, nosotros nunca llegaremos a un acuerdo con el PSOE".

Preguntado por las medidas que pondría en marcha en materia económica, ha defendido sobre todo actuaciones dirigidas a los trabajadores autónomos, en una situación "muy complicada" en esta comunidad autónoma, que, según asegura, es la que ha perdido más autónomos en 2025, más de 1.400 autónomos tuvieron que cerrar sus puertas, según ha asegurado. Por eso, ha planteado entre otras medidas, impuestos 0 para aquellos autónomos cuyos ingresos netos no lleguen al salario mínimo interprofesional.