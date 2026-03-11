Pollán acusa a PP y PSOE de "generar" despoblación y vincula "inmigración ilegal" con "saturación" de los servicios públicos
- El candidato a la Presidencia de Castilla y León, en La Hora de La 1, ha cargado contra los "pactos" de PP y PSOE
- Ha defendido medidas destinadas a los trabajadores autónomos, que están en una situación "muy complicada"
El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha urgido este miércoles a "atacar" el problema de la despoblación de esta comunidad autónoma que han "generado" el PP y el PSOE en estos casi 40 años. Las propuestas de su formación van dirigidas sobre todo al campo, donde los agricultores y los ganaderos jóvenes "no pueden quedarse y tener un futuro" en su tierra y también "a la saturación de los servicios públicos y del mercado de la vivienda en muchos casos vinculados a ese incremento de la inmigración ilegal", en España y en Castilla y León.
Así lo ha asegurado el que hasta ahora ha sido presidente de las Cortes de Castilla y León en La Hora de La 1, donde ha reprochado al PP que haya dicho que "va a ser quien ponga las condiciones" de los posibles pactos postelectorales "sin saber quien va a ganar las elecciones y los apoyos que vamos a tener". Y ha cargado una vez más contra el bipartidismo: "No somos como el PP que en un momento dado puede pactar con el PSOE, nosotros nunca llegaremos a un acuerdo con el PSOE".
Preguntado por las medidas que pondría en marcha en materia económica, ha defendido sobre todo actuaciones dirigidas a los trabajadores autónomos, en una situación "muy complicada" en esta comunidad autónoma, que, según asegura, es la que ha perdido más autónomos en 2025, más de 1.400 autónomos tuvieron que cerrar sus puertas, según ha asegurado. Por eso, ha planteado entre otras medidas, impuestos 0 para aquellos autónomos cuyos ingresos netos no lleguen al salario mínimo interprofesional.
"Hay que liberalizar el suelo público de las administraciones"
Otro de los grandes problemas, ha dicho, es la dificultad en el acceso a la vivienda, y en este sentido, Pollán ha planteado que hay que "liberalizar el suelo público de las administraciones que lo tienen secuestrado porque en mayoría de las ocasiones lo utilizan para hacer negocio". También ha abogado por bajar impuestos, y en este sentido ha dicho que su formación propuso varias medidas a la Consejería de Comercio, como bajar impuestos, que no contaron con el apoyo del PP y del PSOE.
La situación de la Educación es otra causa de la despoblación, ha dicho, y de que "muchas familias tengan que abandonar el entorno rural donde estarían encantados de poder seguir viviendo", y en este sentido, desde 2015 los centros educativos de Castilla y León están bajando mucho desde 2015 en la valoración del informe PISA, ha denunciado. "Debemos dejar que los profesores tengan mas autonomía y facilitar que las familias puedan quedarse en sus pueblos".
El candidato ha vinculado el declive de la población en Castilla y León con las actividades económicas, de los sectores agrario, ganadero, los trabajadores autónomos y sus propuestas se dirigen en el sentido de incentivar que sigan con la actividad para que las zonas agrarias "tengan la prosperidad que ahora mismo no tienen" y los jóvenes "puedan tener un futuro y asentarse tener una familia y una vivienda".