Netanyahu asegura que Irán ya no es lo que era y que el nuevo líder "no puede mostrar su rostro en público"

En su primera rueda de prensa desde el inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que su país estaba "aplastando a Irán y a Hezbolá". "Vivimos días históricos para el Estado de Israel", ha dicho.

El primer ministro ha declarado que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, no puede "aparecer en público", después de que Teherán emitiera un primer comunicado en su nombre el jueves, leído por un presentador de televisión. Su padre, el anterior líder supremo Alí Jameneí, murió en un ataque contra su complejo en Teherán el primer día de la guerra, el 28 de febrero. "Hemos eliminado al viejo tirano, y el nuevo tirano, títere de la Guardia Revolucionaria, no puede mostrar su rostro en público", ha dicho Netanyahu, enfatizando que el objetivo de la guerra actual era, entre otros, brindar a los iraníes los medios para "derrocar al régimen" de la República Islámica, que ha estado en el poder desde 1979.

Ha asegurado que mantiene contacto diario con Donald Trump y avisa al Líbano de que "juega con fuego" si no desarma a la milicia chií. En una comparecencia cargada de advertencias, ha hecho balance de las casi dos semanas de ofensiva conjunta con Estados Unidos.

"Irán ya no es el que era antes de la guerra". Por otro lado, ha asegurado que tiene tres objetivos: nuclear, misiles y cambio de régimen. "Estamos atacando la infraestructura nuclear, el sistema de misiles y lanzamiento, los centros de mando de la represión, los centros de poder del régimen y muchos otros objetivos. Al mismo tiempo, perseguimos otro objetivo: crear las condiciones que permitan al pueblo iraní derrocar al régimen tiránico y cruel que lo ha dominado durante casi medio siglo", ha señalado. A los objetivos tradicionales de neutralizar la capacidad nuclear y destruir el arsenal de misiles balísticos, el mandatario ha sumado este jueves un tercer objetivo: facilitar el derrocamiento del régimen iraní. "Crear las condiciones no garantiza que suceda. Como le dije al pueblo iraní: depende de ustedes. Pueden guiar a alguien hasta el origen, pero no pueden obligarlo a beber", ha añadido.