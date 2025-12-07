La Generalitat asegura que la peste porcina no ha salido de la zona del brote: "El objetivo de contención se ha conseguido"

El brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace nueve días en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) sigue controlado en la zona del foco de infección, área en la que se han encontrado unos cien jabalíes muertos, de los que solo 13 han dado positivo en el virus de la enfermedad.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado este domingo en rueda de prensa de que esos datos revelan que "el objetivo" marcado "de contención se ha conseguido", aunque ha pedido no bajar la guardia frente a esta enfermedad, que no se transmite a los humanos.

Esta situación, ha subrayado Ordeig, permitirá en los próximos días "reabrir mercados" a los productos porcinos en terceros países y ha asegurado que el Govern hará todo lo que esté en su mano para que "el conjunto del sector alimentario y porcino pueda tirar adelante".

Ha informado que Corea del Sur ha reabierto la exportación con una regionalización de 20 kilómetros, mientras que Reino Unido y China la han abierto con regionalización provincial y, además, se "está renegociando" con países como Filipinas o Japón.

Se han reforzado los puntos de control Ordeig ha dicho de que el dispositivo de trabajo coordinado y liderado por Agents Rurals y la Direcció General de Boscos está trabajando "prioritariamente" en el segundo radio de contención, entre los seis y los 20 kilómetros del punto de origen, utilizando unidades caninas, drones, trampas, vallas y repelentes para capturar jabalíes. Asimismo, ha recordado que "el país se juega mucho" y ha pedido a la población que cumpla con las restricciones, ante lo que se han reforzado los puntos de control con más efectivos. En este sentido, ha querido agradecer las "más de 1.400 llamadas" recibidas por el 112 relacionadas con la PPA. Sobre la auditoria al Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), anunciada la víspera por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que este lunes se anunciarán los integrantes del equipo encargado de realizarla: "No descartamos nada pero, a la vez, por favor, también prudencia, no confirmamos nada", ha matizado. "Todo el mundo está ahora investigando si puede haber habido o no algún fallo en bioseguridad, pero no descartamos cualquier otra hipótesis", ha subrayado. Así, ha pedido no hacer juicios sin la información suficiente y defender las instituciones, los centros de investigación y a los investigadores. Sobre los centros que estarán afectados por esta auditoría ha dicho que en los próximos días se conocerá qué centros son y con qué procedimientos se llevará a cabo. En referencia a las granjas situadas en el radio de 20 kilómetros del brote ha explicado que este martes se analizarán las 15 granjas que se sumaron al radio por recomendación de la UE y ha remarcado que "no se harán vaciados sanitarios". Ha dicho que hay 61.500 animales en las 55 granjas del radio y que 35.600 de ellos son de cebo, por lo que son estos los que "de una manera habitual y progresiva" podrán ir al matadero para el consumo humano.