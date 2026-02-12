Ràdio 4 surt al carrer el Dia Mundial de la Ràdio
- El programa 'Bon dia i bona sort' es trasllada a Mercabarna i els serveis informatius s’emetran des de la Biblioteca del Fort Pienc de Barcelona
- Divendres, 13 de febrer de 2026 a partir de les 6 h a Ràdio 4
- És l'obertura oficial de la commemoració del 50è aniversari de Ràdio 4
Aquest divendres 13 de febrer, Ràdio 4 celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial a peu de carrer. El programa 'Bon Dia i Bona Sort' es farà en directe des de Mercabarna mentre que els serveis informatius de l’emisora es desplaçaran fins a diferents punts de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquesta celebració pel Dia Mundial de la Ràdio serà el punt de partida dels actes de celebració del 50è aniversari de Ràdio 4.
La jornada del Dia Mundial de la Ràdio començarà a les 6h al cor de Mercabarna amb el programa despertador 'Bon dia i bona sort', presentat per Vador Lladó, Montse Vidal i Ares Teixidó. Un directe diferent i immersiu, en el que els oients podran escoltar com batega la gran central alimentària de Catalunya com no s'ha sentit mai a la ràdio. Els col·laboradors Oriol Clavell i Aina Cerdà els acompanyaran en aquesta experiència, que també inclourà la música en directe del cantautor Dani Flaco.
La jornada continuarà de 8 h a 10 h amb el 'Cafè d'Idees', des de Ràdio 4. El programa de Gemma Nierga donarà a conèixer el logotip del 50è aniversari i entrevistarà la directora de RNE Catalunya–Ràdio 4, Sonia Urbano, que reivindica el paper de Ràdio 4 com a primera emissora en català: "Des del 1976 oferim servei públic proper i de qualitat als ciutadans, una tasca que significa normalització lingüística del català perquè ningú més ho feia i també una escola per a grans professionals d'aquest mitjà de comunicació. Tenim moltes ganes de seguir fent la nostra feina, que és el que més ens agrada, i amb molta força". La periodista avançarà, al 'Cafè d'Idees', totes les activitats que es duran a terme per commemorar el 50è aniversari de Ràdio 4.
Entre les 8:45 h i les 9 h, les Unitats Informatives també estaran a peu de carrer des del Mercat del Lleó de Girona, la Diputació de Lleida i el Museu de la Ràdio de Roda de Barà, a Tarragona. Aquestes desconnexions que es podran seguir per RNE i Ràdio 5.
Al migdia, els serveis informatius oferiran un especial en directe des de la Biblioteca del Fort Pienc, una de les 10 seus del 'Barcelona, capital mundial de l'Arquitectura 2026'. Es podrà seguir a les 14:10 h a Ràdio 4, RNE i Ràdio 5 i se centrarà en els reptes de la ciutat pel que fa a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
Aquesta programació especial forma part dels actes del 50è aniversari de Ràdio 4, que s'allargaran fins al 13 de desembre de 2026, amb l’objectiu de fer valdre els serveis informatius i d'entreteniment de RNE Catalunya i també la tasca de tots els professionals que en formen part.