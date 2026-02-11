La 2Cat ofereix la final de l'Snowboard Halfpipe Femenina dels Jocs Olímpics
- Dijous, La 2Cat emet la tercera i definitiva ronda de la competició femenina d'Snowboard Halfpipe
- A partir de les 20:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
El proper dijous 12 de febrer, RTVE Catalunya ofereix en directe i en català la tercera i definitiva ronda de la competició femenina d'Snowboard Halfpipe. Es podrà seguir a partir de les 20:30 a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Queralt Castellet s’ha classificat per la final de Snow Halfpipe dels Jocs Olímpics, amb la 7ª millor puntuació. Demà dijous, es podrà seguir en directe amb la narració de David Riol i els comentaris tècnics de Rubén Verge. Cal recordar que la Queralt Castellet va ser medalla de plata als Jocs Olímpics de Pekín 2022 i que els de Milano-Cortina són els seus sisens Jocs Olímpics.