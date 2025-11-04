Bernabé ve "preocupante" la "mayoría negacionista" tras la dimisión de Mazón: "Estamos en manos de Vox"
- "Quien debía reaccionar era una Generalitat Valenciana que estaba despreocupada", ha dicho la delegada del Gobierno
- Sobre la declaración de Mazón en la que anunció su dimisión: "No es valiente ni siquiera para irse como corresponde"
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, considera "terrorífico" que la Comunidad Valenciana vayan a tener un candidato a la presidencia "condicionado" por Vox con una mayoría "negacionista" sobre el cambio climático tras la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre. "Lo más preocupante es que el PP pero sobre todo los valencianos y valencianas estamos en manos de un partido como Vox encantado de ver crecer sus divisas mientras están personas al frente de la Generalitat del nivel de Carlos Mazón", ha advertido.
Bernabé, entrevistada en Las Mañanas de RNE, ha criticado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, en el que "tampoco pinta nada" y ha asegurado que tienen "el peor PP de la historia" en la Comunidad Valenciana.
En relación con la declaración institucional de Mazón en la que anunció su dimisión pero sin convocar elecciones ha dicho que el todavía presidente de la Generalitat Valenciana "no es valiente ni siquiera para irse como corresponde".
La Generalitat, "despreocupada de manera generalizada"
Ante las palabras de Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido en las que cargó contra el Gobierno central asegurando que Mazón había asumido su responsabilidad frente a aquellos que no lo habían hecho, ha defendido la actuación del Ejecutivo.
"Las agencias del Estado informaron en tiempo y forma, quien debía reaccionar era una Generalitat que estaba despreocupada de manera generalizada", ha afirmado Bernabé sin hacer referencia directa a la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. De Mazón ha dicho que estaba "altamente despreocupado" y que la vicepresidenta se fue a unos premios.
Se habla de poner a "alguien del agrado de Mazón, del PP de la CV y por supuesto de Vox", un candidato que va a estar "condicionado" por Vox, algo que considera terrorífico", ya que representan "una mayoría negacionista" que sigue abundando en negar la realidad" del cambio climático. "Ese negacionismo ha terminado con el resultado de muerte para 229 personas", ha advertido.