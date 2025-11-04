Bernabé ve "preocupante" la "mayoría negacionista" tras la dimisión de Mazón: "Estamos en manos de Vox"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, considera "terrorífico" que la Comunidad Valenciana vayan a tener un candidato a la presidencia "condicionado" por Vox con una mayoría "negacionista" sobre el cambio climático tras la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre. "Lo más preocupante es que el PP pero sobre todo los valencianos y valencianas estamos en manos de un partido como Vox encantado de ver crecer sus divisas mientras están personas al frente de la Generalitat del nivel de Carlos Mazón", ha advertido.

Bernabé, entrevistada en Las Mañanas de RNE, ha criticado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, en el que "tampoco pinta nada" y ha asegurado que tienen "el peor PP de la historia" en la Comunidad Valenciana.

En relación con la declaración institucional de Mazón en la que anunció su dimisión pero sin convocar elecciones ha dicho que el todavía presidente de la Generalitat Valenciana "no es valiente ni siquiera para irse como corresponde".