Morant pide al PP que convoque elecciones: "Mazón sigue en funciones y manda en el PP de Valencia"
- La líder del PSOE en la Comunidad Valenciana liga "el futuro político" de Feijóo al de Mazón: "Han sido cómplices"
La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha pedido al PP que convoque elecciones en la Comunidad Valenciana, tras la dimisión este lunes del president, Carlos Mazón, al que ha criticado porque "sigue en el cargo en funciones, es el que manda en el PP valenciano, sigue protegido por el aforamiento y cobrando un sueldo público".
A juicio de Morant, es el pueblo el que debe hablar para abrir "una nueva etapa de futuro y esperanza" en la comunidad y eso solo es posible, cree, con una cita con las urnas. "La mejor manera de resolver este tipo de encrucijadas es darle la voz al pueblo", ha aseverado.
Además, la líder del PSOE de la Comunidad Valenciana ha ligado "el futuro político" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al de Mazón: "Tiene su futuro atado a él porque han sido cómplices". Considera Morant que Feijóo ha formado parte del "despropósito y descrédito" de Mazón por su gestión en la dana y dice que "una de las cosas que más daño ha hecho a las víctimas es ver a Feijóo abrazar a Mazón".
Preguntada por si cree que el antes y el después en el futuro de Mazón lo marcó el homenaje de Estado en el que los familiares de las víctimas increparon y gritaron al president, ella ha dicho que la dimisión de Mazón no ha sido "ni por conciencia ni por consciencia": "Ha sido un tema reputacional. Han considerado que la situación era inaguantable porque lo vimos por televisión, pero ya lo era de antes".
Preparada para liderar la candidatura del PSOE
Morant ha dicho, ante la crisis "sin precedentes" que vive la Comunidad Valenciana, que no dudaría en dejar el ministerio para liderar la candidatura socialista.
Y sobre la posibilidad de que PP y Vox estén negociando una candidatura continuista, Morant cree que sería "una solución en los despachos": "Primero fue un pacto de la servilleta, luego fue un pacto del Ventorro y ahora cómo lo vamos a llamar, o sea, ya no hay más vergüenza. No cabe más vergüenza en política".