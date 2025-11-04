Morant pide al PP que convoque elecciones: "Mazón sigue en funciones y manda en el PP de Valencia"

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha pedido al PP que convoque elecciones en la Comunidad Valenciana, tras la dimisión este lunes del president, Carlos Mazón, al que ha criticado porque "sigue en el cargo en funciones, es el que manda en el PP valenciano, sigue protegido por el aforamiento y cobrando un sueldo público".

A juicio de Morant, es el pueblo el que debe hablar para abrir "una nueva etapa de futuro y esperanza" en la comunidad y eso solo es posible, cree, con una cita con las urnas. "La mejor manera de resolver este tipo de encrucijadas es darle la voz al pueblo", ha aseverado.

Además, la líder del PSOE de la Comunidad Valenciana ha ligado "el futuro político" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al de Mazón: "Tiene su futuro atado a él porque han sido cómplices". Considera Morant que Feijóo ha formado parte del "despropósito y descrédito" de Mazón por su gestión en la dana y dice que "una de las cosas que más daño ha hecho a las víctimas es ver a Feijóo abrazar a Mazón".

Preguntada por si cree que el antes y el después en el futuro de Mazón lo marcó el homenaje de Estado en el que los familiares de las víctimas increparon y gritaron al president, ella ha dicho que la dimisión de Mazón no ha sido "ni por conciencia ni por consciencia": "Ha sido un tema reputacional. Han considerado que la situación era inaguantable porque lo vimos por televisión, pero ya lo era de antes".