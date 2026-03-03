España suma 97.004 afiliados en febrero pese a que el paro sube por segundo mes consecutivo en 3.584 personas

La buena marcha del empleo en febrero ha permitido recuperar parte de lo perdido por el fin de la campaña de Navidad. En el segundo mes del año, el mercado laboral ha creado 97.004 puestos de trabajo de media y ya roza los 21,7 millones de afiliados, el nivel más elevado para este mes desde que hay registros.

Los datos publicados este martes, sin embargo, dejan una sensación agridulce, ya que el número de personas registradas en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha subido por segundo mes consecutivo, en 3.584 personas, aunque se mantiene por debajo de la cota de los 2,5 millones de parados.

Febrero es tradicionalmente un mes bueno para la creación de empleo. "Desde 2007, solo hay dos febreros con mayores incrementos que este último", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Se trata de los ejercicios de 2025 y 2024, cuando la afiliación repuntó este mes en 100.340 y 103.621 personas, respectivamente.

La tendencia cambia respecto a la evolución del paro. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el desempleo en España ha repuntado en febrero en 14 ocasiones y se ha reducido en 17. En esta ocasión, es el segundo peor dato de la última década, tan solo por detrás de la subida de 44.436 desempleados en 2021, coincidiendo con la pandemia. El año pasado, en cambio, bajó en casi 6.000 personas.

Con todo, el total de afiliados se ha situado en 21.670.636 personas de media, la cifra más alta registrada para este mes desde que hay registros. Son 474.482 más que en el último año. Por su parte, a cierre de mes había un total de 2.442.646 parados registrados en España, el nivel más bajo para este mes desde 2008.

En términos desestacionalizados, esto es, eliminando los efectos del calendario de la estadística, la creación de empleo se ha acelerado en febrero con 45.000 afiliados más, lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.930.359 cotizantes; mientras que el paro registrado ha bajado en 3.718 personas. Y los 22 millones de ocupados serán una realidad "en cuestión de semanas", ha avanzado la ministra.

La afiliación femenina supera los 10,2 millones En la publicación de las estadísticas mensuales, y en vísperas del 8M, el Ministerio ha hecho hincapié en el buen comportamiento del empleo femenino en los últimos años. En concreto, la Seguridad Social suma 13 meses con más de 10 millones de mujeres afiliadas. "En pocos días, celebramos el Día Internacional de la Mujer y no hay mejor dato que este: hay más mujeres que nunca trabajando y cada vez en mejores condiciones, con más contratos indefinidos y bases de cotización que van aumentando mes a mes", ha señalado Saiz. En el caso de febrero, se han alcanzado un total de 10.257.248 afiliadas, tras sumar 45.983 mujeres. No obstante, el número de hombres trabajando sigue siendo muy superior, aunque "la brecha se va estrechando", ha insistido Saiz: en el segundo mes del año se contabilizaron 51.022 nuevos cotizantes, hasta 11.413.388. Es algo más del 52% del total. Es un crecimiento entre las afiliadas que se constata en todos los grupos de edad, apunta el Ministerio, y muy en particular entre las más jóvenes y las más mayores: en el caso de las menores de 30 años, la afiliación aumenta un 35,6%; mientras que lo hace un 28,6% en las de la franja de edad de 55 a 64 años y un 89,2% en las mayores de 64 años. Además, hay 1,26 millones de autónomas entre las ocupadas, al ganar 132.053 desde 2018.

La hostelería se recupera del golpe de enero La estacionalidad sigue siendo una característica en el mercado de trabajo español, tal como se demostró en enero, cuando el grueso de la destrucción de empleo y de la subida de parados se concentro en el sector Servicios. En febrero, no obstante, se ha recuperado parte de ese golpe: la Hostelería ha ganado 23.000 afiliados y la Educación ha sumado algo más de 30.000. A su vez, el Régimen de Autónomos (RETA) ha sumado 7.868 afiliados, situando el total de cotizantes por cuenta propia en 3.414.614 personas. En contra, han destacado los descensos mensuales de afiliación en el comercio mayorista, con casi 13.500 afiliados menos y en las actividades sanitarias, que perdieron 9.500 ocupados. En lo que respecta al paro, ha subido especialmente en el Colectivo Sin Empleo Anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer empleo, con 6.263 desempleados más que en enero; y en los Servicios, que han contabilizado 1.158 parados más. Por contra, el paro ha bajado en la Construcción en 2.140 personas; en la Industria, con 1.122 desempleados menos; y en la Agricultura, con 575 parados menos. Por último, por regiones, la afiliación media ha subido en el segundo mes del año en todas las comunidades autónomas, si bien los mayores incrementos se han registrado en Cataluña (+23.564 cotizantes), Baleares (+13.529) y la Comunidad de Madrid (+12.806). En tanto que el paro registrado en febrero ha disminuido en seis de ellas, principalmente en la Comunidad de Madrid (+3.694 desempleados), Cataluña (+2.039) y Castilla-La Mancha (+1.070). En el lado de los descensos, han destacado los de Andalucía (-2.629 parados), País Vasco (-1.146) y la Comunidad Valenciana (-1.102).