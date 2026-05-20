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El Fondo Monetario Internacional alerta: los topes a los precios de la energía benefician a los más ricos

  • El FMI pide proteger a familias y empresas sin descuidar el gasto público ante los efectos de la guerra
  • El organismo advierte: las subvenciones son costosas y difíciles de quitar después
Hombre en traje de negocios, sostenido por un salvavidas, levanta una moneda de oro con símbolo de dólar, representando apoyo financiero.
El FMI propone medidas para proteger a las familias vulnerables y a las empresas viables z_wei
Alma Navarro
Alma Navarro

La guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado un aumento de los precios de la energía. Ver cada día el coste del petróleo disparado es solo la punta del iceberg. Y es que esta situación está causando nuevos shocks de inflación en las economías de todo el mundo.

Partiendo de esta situación, que afecta a los países de forma desigual y que va a tener una duración que se desconoce, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado un informe con recetas para mitigar esos efectos sobre quienes más los sufren: familias vulnerables y empresas.

Según el informe, que firman los economista del FMI Pierre-Olivier Gourinchas, Borja Gracia, Delphine Prady y Rodrigo Valdés, "los gobiernos pueden proteger a los hogares vulnerables, mantener las empresas abiertas y preservar las señales de precios sin sobrecargar las finanzas públicas".

Cuidado con los topes de precios

El FMI es especialmente crítico en su informe con los recortes generalizados de impuestos a la energía. Argumenta el organismo que topar los precios beneficia más a los ricos, distorsiona el mercado y puede provocar escasez. Así que pide que estas medidas se apliquen solo de forma excepcional y temporal y si el impacto sobre la inflación es muy evidente.

También se dirige a los países más ricos y les avisa: sus decisiones impactan de lleno en las economías más pobres. Y argumenta que si las potencias más desarrolladas estimulan la demanda global a través de bajadas artificiales de precios, estos terminan subiendo por la ley de la oferta y la demanda. Además un mayor consumo podría agravar los problemas de escasez. Finalmente se logra el efecto contrario al deseado.

Ayuda a las familias con fecha límite

El informe señala que las familias de menores ingresos gastan de dos a tres veces más de su presupuesto en energía y comida en comparación con las familias ricas. Para protegerlas sin destruir las finanzas públicas, el FMI propone fórmulas de apoyo directo pero que sea temporal y específico. Entre las medidas, se pueden reducir impuestos o aplicar subsidios a la compra de alimentos básicos de manera temporal, estableciendo una fecha límite clara para su finalización.

Apoyo a empresas con liquidez, no con subvenciones

El Fondo Monetario Internacional señala que los gobiernos tienen que centrarse en proteger a empresas viables, no en rescatar industrias que se enfrentan a problemas estructurales de largo plazo. Su principal receta es la liquidez.

Dice el FMI que se debe priorizar el apoyo a corto plazo a través de líneas de crédito, préstamos garantizados por el gobierno o el aplazamiento temporal del pago de impuestos y seguridad social. Explica el organismo que estas fórmulas son sus preferidas porque se trata de medidas baratas y fáciles de revertir cuando lo más duro de la crisis haya pasado.

A su vez, la organización internacional lanza una alerta clara: las subvenciones directas o las inyecciones de capital son costosas y políticamente difíciles de retirar, por lo que la recomendación para los países es que las eviten.

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