Crisis de la vivienda: ¿Cómo serán las casas del futuro?

El séptimo y último capítulo del podcast de RNE Audio Sobre plano aborda la crisis de vivienda y pone el foco en el futuro. Sobre la mesa, una pregunta: ¿A dónde nos dirigimos? Una cuestión a la que el periodista Tony Da-Cunha ha intentado dar respuesta junto a Guiomar Martín, doctora en arquitectura en la UPM y Fernando Caballero, arquitecto y urbanista.

En primer lugar, Guiomar Martín ha subrayado que a lo largo de la historia ha habido numerosas crisis de vivienda. "Es una constante en la historia, evidentemente. Desde la 'insulae' romanas, que acumulaban a gente como origen un poco de la especulación de los alquileres o ya acercándonos más el Londres victoriano".

Por otro lado, haciendo referencia a un pasado más cercano, Guiomar Martín ha apuntado que la pandemia fue un punto de inflexión que marcó una diferencia en la relación con la vivienda. "Nos dimos cuenta de la necesidad de espacio exterior o también que las habitaciones, aparentemente, especializadas para dormir, para comer…que, de repente, se empezaban a mezclar y trabajabas en la cocina".

Un análisis que comparte Fernando Caballero, arquitecto y urbanista: "Yo a raíz de la pandemia me he hecho muy fan de que las cocinas no estén integradas en las salas. Me parece que es un espacio maravilloso. A parte, fue una conquista social hace un siglo: el crear la cocina y que no fuese todo casi el monoespacio de la chabola". Este arquitecto y urbanista ha ido más allá y ha asegurado que la cocina también dice mucho del modelo de sociedad. "Un modelo de sociedad en el que no nos renta cocina 30 a 40 minutos para una persona, solamente. O llegamos tarde de trabajo, cuando antes no era así".

Estos expertos también ha asegurado que los pasillos cada vez ocupan menos espacio: "Lo hemos reducido tanto, lo hemos reducido tanto, claro, para los promotores significan metros cuadrados perdidos", ha asegurado Guiomar Martín.