Crisis de la vivienda: ¿Cómo serán las casas del futuro?
- El podcast Sobre plano se pregunta qué camino tomarán los hogares en los próximos años
- Cada lunes en RNE Audio, dirigido y presentado por Tony Da-Cunha
El séptimo y último capítulo del podcast de RNE Audio Sobre plano aborda la crisis de vivienda y pone el foco en el futuro. Sobre la mesa, una pregunta: ¿A dónde nos dirigimos? Una cuestión a la que el periodista Tony Da-Cunha ha intentado dar respuesta junto a Guiomar Martín, doctora en arquitectura en la UPM y Fernando Caballero, arquitecto y urbanista.
En primer lugar, Guiomar Martín ha subrayado que a lo largo de la historia ha habido numerosas crisis de vivienda. "Es una constante en la historia, evidentemente. Desde la 'insulae' romanas, que acumulaban a gente como origen un poco de la especulación de los alquileres o ya acercándonos más el Londres victoriano".
Por otro lado, haciendo referencia a un pasado más cercano, Guiomar Martín ha apuntado que la pandemia fue un punto de inflexión que marcó una diferencia en la relación con la vivienda. "Nos dimos cuenta de la necesidad de espacio exterior o también que las habitaciones, aparentemente, especializadas para dormir, para comer…que, de repente, se empezaban a mezclar y trabajabas en la cocina".
Un análisis que comparte Fernando Caballero, arquitecto y urbanista: "Yo a raíz de la pandemia me he hecho muy fan de que las cocinas no estén integradas en las salas. Me parece que es un espacio maravilloso. A parte, fue una conquista social hace un siglo: el crear la cocina y que no fuese todo casi el monoespacio de la chabola". Este arquitecto y urbanista ha ido más allá y ha asegurado que la cocina también dice mucho del modelo de sociedad. "Un modelo de sociedad en el que no nos renta cocina 30 a 40 minutos para una persona, solamente. O llegamos tarde de trabajo, cuando antes no era así".
Estos expertos también ha asegurado que los pasillos cada vez ocupan menos espacio: "Lo hemos reducido tanto, lo hemos reducido tanto, claro, para los promotores significan metros cuadrados perdidos", ha asegurado Guiomar Martín.
¿Hacía dónde vamos?
En opinión de Guiomar Martín, el futuro que tomará la vivienda depende de muchos factores y hay distintos caminos: "Yo creo que hay unas líneas que van hacía otros tipos de viviendas, como las cooperativas de viviendas, todo el tema del cohousing que maximiza los espacios compartidos o las viviendas dotacionales que, de repente, introducen otro tipo de equipamiento integrado en el uso residencial".
Por otro lado, Fernando Caballero insiste en que es esencial entender "que los recursos son escasos, que construir una vivienda normal de 70 metros cuadrados cuesta alrededor de 150.000-180.000 euros, dependiendo del lugar, de precio del suelo, del coste de los materiales de que haya en esos momentos operarios para hacerla. Porque eso es otra, no tenemos ni hormigoneras".
En cuanto a las posibles soluciones, en opinión de este experto una buena medidas sería hacer políticas en distintas áreas y que estas, a su vez, trabajen de una forma conjunta. "Yo por ejemplo pienso que una línea de cercanías puede ser una excelente política de vivienda. Estamos matando dos pájaros de un tiro".