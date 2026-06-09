El Gobierno aprueba el plan 'Verano Joven' con descuentos del 90% en billetes de tren y autobús: guía de cómo pedirlos
- Los beneficiarios serán las jóvenes entre 18 y 30 años
- Cuatro millones de personas han utilizado los descuentos en las tres ediciones anteriores
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para impulsar la cuarta edición del programa 'Verano Joven'. Con esta iniciativa, el ejecutivo ofrece descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren. El periodo de aplicación será entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.
En la edición de 2026 del 'Verano Joven' se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España de entre 18 y 30 años; esto es los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará este año a este programa 130 millones de euros para cubrir las bonificaciones de los billetes sencillos y de ida y vuelta para viajar por España y también para el interrail por Europa.
"Han sido miles los jóvenes que me han preguntado a través de las redes sociales si este año teníamos 'Verano Joven', la avalancha de gente que quiere disfrutar de los descuentos es real porque hay muchas ganas de viajar y esas ganas son inversamente proporcionales al dinero que suelen tener los jóvenes en el bolsillo", ha asegurado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Descuentos de hasta el 90% en tren y autobús
Los descuentos contemplados en el programa 'Verano Joven' son los siguientes:
- Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.
- Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.
- Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant.
- Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios.
- Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, y demás requisitos.
Para optar a los descuentos será necesario registrarse en la página web del programa Verano Joven que estará habilitada en los próximos días. Los potenciales beneficiarios tendrán que registrarse con su DNI o NIE.
Después, si se cumplen los requisitos del programa, recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados que se compran directamente en las páginas web de los respectivos operadores.
Ahorra de hasta 300 euros en viajes grupales
El ministro Puente ha cifrado en "hasta 300 euros" la cuantía que puede ahorrarse un grupo de jóvenes que se va de viaje en autobús a cualquier punto de España o que "prefiera hacer un viaje en Interrail".
Según los datos del año pasado y los cálculos que hace el ministerio de Transportes, el descuento medio por cada billete sencillo de autobús fue de unos 24,5 euros. Así, "un grupo de seis amigas y amigos de entre 19 y 20 años que estén planeando ir a la playa en autobús este mes de julio se pueden ahorrar unos 294 euros".
En el caso de los servicios ferroviarios de alta velocidad, el descuento medio por billete de ida alcanzó los 18 euros. En este sentido, "una pareja de 29 años que quiera conocer el patrimonio cultural de España, este verano se ahorrará 72 euros de media en cada viaje de ida y vuelta que realice en un tren de alta velocidad".
Desde que el programa 'Verano Joven' se puso en marcha hace cuatro años, más de cuatro millones de jóvenes han disfrutado de los descuentos y se han totalizado 16 millones de viajes con códigos descuento.
En la edición de 2025, el plan logró récord de viajes al finalizar con unos 6,8 millones de trayectos subvencionados, un 30% más que en la edición de 2024. La iniciativa también registró récord de usuarios el año pasado: en total, un millón y medio de jóvenes de entre 18 y 30 años, lo que supuso un 10% más de viajeros que en el año anterior.
En palabras del ministro Puente, este proyecto constituye "una de las políticas públicas que mejor ha funcionado". Ha asegurado que "la realidad ha superado, con mucho, las expectativas". El titular de Transportes también ha asegurado que este tipo de iniciativas son beneficiosas para "concienciar a los más jóvenes sobre el uso del transporte público".
Desde el Ministerio añaden que este proyecto es una medida beneficiosa para el sector turístico, cultural y para el desarrollo de la España rural.
En esta edición de 2026, el programa se unirá al resto de medidas tomadas recientemente por el Gobierno para hacer frente al incremento de precios debido a la crisis de Oriente Medio. En particular, estas subidas han afectado al transporte de viajeros, algo que incide especialmente en los jóvenes, un colectivo con una "vulnerabilidad económica significativa", concluye el Ministerio de Transportes.