El Gobierno aprueba el plan 'Verano Joven' con descuentos del 90% en billetes de tren y autobús: guía de cómo pedirlos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para impulsar la cuarta edición del programa 'Verano Joven'. Con esta iniciativa, el ejecutivo ofrece descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren. El periodo de aplicación será entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

En la edición de 2026 del 'Verano Joven' se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España de entre 18 y 30 años; esto es los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará este año a este programa 130 millones de euros para cubrir las bonificaciones de los billetes sencillos y de ida y vuelta para viajar por España y también para el interrail por Europa.

"Han sido miles los jóvenes que me han preguntado a través de las redes sociales si este año teníamos 'Verano Joven', la avalancha de gente que quiere disfrutar de los descuentos es real porque hay muchas ganas de viajar y esas ganas son inversamente proporcionales al dinero que suelen tener los jóvenes en el bolsillo", ha asegurado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Descuentos de hasta el 90% en tren y autobús Los descuentos contemplados en el programa 'Verano Joven' son los siguientes: Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal. Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico. Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant. Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios. Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, y demás requisitos. Para optar a los descuentos será necesario registrarse en la página web del programa Verano Joven que estará habilitada en los próximos días. Los potenciales beneficiarios tendrán que registrarse con su DNI o NIE. Después, si se cumplen los requisitos del programa, recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados que se compran directamente en las páginas web de los respectivos operadores.