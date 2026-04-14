El esperado regreso de Bolaño a las pasarelas: el 'deseo' de Alicia en el país de las maravillas

Nació en Barcelona, se crió en Galicia y volvió a casa para estudiar moda en Felicidad Duce, la escuela de la que salió María Escoté. En 2007 ganó el premio a la mejor colección en Brad & Butter Barcelona y allí conoció a 'Bernardette', nombre que lleva una de sus piezas.

"Cada pieza representa a una mujer que ha sido especial en mi vida", dice a RTVE. Lleva sin pisar una pasarela desde 2018 y había ganas de volver. Por su parte y por la nuestra. "He estado en activo, aunque no he hecho desfiles, y creo que es el momento de estar". Y está con riesgo y osadía. Llega con una colección atemporal, sin estación, prácticamente entera tintada en negro. "Es un color que no me gusta, pero quería ponerme un reto, no he querido irme a lo fácil". Lo que vemos es una revisión de básicos de mujer, prendas con vocación de fondo de armario, que no caducan.

Desfile de Bolaño RTVE

La pieza 'perfecta' Su trabajo, a mano, es una expresión de la artesanía que desde siempre ha tenido presente y que forma parte de su ADN. "Tengo esa perfecto que no es la de Saint Lauren ni la de Zara, es la intermedia". Es decir, asequible para esa mujer que quiere la prenda 'perfecta'. Perfectos son sus acabados, los detalles. "Algunos bolsillos van escondidos en los vivos, o los botones que van con el mismo tejidos. He hecho una colección que es muy afín a mí, luego la fantasía la dejo para las cosas que hago con Eduardo", dice refiriéndose las colaboraciones artísticas que hace con Eduardo Casanova: la película La Piedad y la serie Silencio, por ejemplo. Desfile de Bolaño RTVE

Eduardo Casanova y Palomo Spain El desfile empieza con sus famosos ositos, lanzados al estrellato por Alejandro Gómez Palomo en Maestros de la costura. "Forman parte de la historia de la casa y empiezo el desfile con ellos, pero con alguien tan especial como la top Marta Español, que ha sido otra de las mujeres con una fuerte presencia en mi carrera". Tras ella, treinta y dos salidas en de vestidos y conjuntos negros, oscuros, opacos, recios. Están desando salir a la pasarela para que se vea que no son solo patrón y tejido, que son mucho más. La dispar paleta de tejidos aporta múltiples acabados al negro: algodones, plumeti, mikados, tafetán. Una variedad que aporta texturas diferentes a la colección. Desfile de Bolaño RTVE

El rosa no es un color No todo es negro. Hay dos look teñidos de rosa suave, bebé (ese que tanto le gusta). "Es mi favorito, siempre me acompaña". Ahora lo vemos en dos looks total pink y en contraste con el negro en otras dos salidas. Hay un aire historicista en algunos de ellos, hay dramatismo, hay nostalgia, hay tensión. "Está esta camisa rosa que es como si una niña se pone la de su padre, o como la camisa que lleva su muñeca", dice. Pero su rosa va más allá de la nostalgia emocional para hablar de la pasión por la costura, la de los alegres y atrevidos 20 del XX y, como no, para rendir homenaje a Balenciaga. No son los únicos homenajes. Bolaño cae en el oscuro tronco del árbol como Alicia en el país de las maravillas y le negro lo impregna todo: la ropa, los complementos, su exterior y su interior, su carcasa y su alma (el de la colección). Según cae revisa la costura que le gusta para hacer además sus propias versiones, piezas que recuerdan a grandes como Comme des garcóns o Ann Demeulemeester, pero también Sonia Rykiel. Su 'dark' coquetea con el punki -fabuloso el vestido de pinchos y detalles de encaje que lleva Miriam Sánchez-, con el glam, con el gótico, con el manga... Desfile de Bolaño RTVE

Bolaño, una vez al año El desfile parece una sucesión de fotogramas en las que el deseo o el dolor de Alicia va pasando: vestidos baby doll con botas dominatrix, minivestidos plisados de patrón geométrico con finos tirantes. Hay vestidos que (solo) existen por delante y desaparecen por detrás. Las prendas son mini pero llevan lazos, volantes y bolsillos sobredimensionados. Pero hay luz en esa oscuridad, la del pasado, la de la infancia. La de Alicia. El abrigo de peluche en rosa y negro resulta encantador y los vestidos en rosa son todo luz, esperanza. La que tenemos en que Bolaño no siga cayendo por el agujero y regrese pronto a la pasarela. Desfile de SKFK RTVE