Iris van Herpen: más allá de la moda

Entre arte, ciencia, tecnología y moda, la obra de Iris van Herpen se despliega como una forma de pensamiento híbrido. Un universo creativo en el que cada pieza funciona como una escultura en movimiento y el cuerpo humano se convierte en un territorio de experimentación sensible.

Este programa especial de Metrópolis, con una duración excepcional de 40 minutos, recorre la trayectoria de esta original diseñadora a partir de la exposición Sculpting the Senses, presentada en el Kunsthal Rotterdam hasta marzo. Además, se adentra en su atelier de Ámsterdam para descubrir cómo nacen sus colecciones, se transforman los materiales, se reinventan las técnicas tradicionales y la idea misma del cuerpo se reconfigura.

Más allá de la moda, un cuerpo expandido Nacida en los Países Bajos, Iris van Herpen (Wamel, 1984) es hoy una de las voces más influyentes de la alta costura internacional. Su trabajo redefine los límites tradicionales de la moda al integrar procesos científicos, investigación tecnológica y una profunda reflexión artística y filosófica sobre el cuerpo, el movimiento y la materia. Futurama Gown (Colección Meta Morphism, Iris van Herpen, 2022) R Esta mirada transversal y única ha despertado interés desde muy diversos ámbitos de la creación. Más allá de la pasarela, sus piezas se exhiben en museos de todo el mundo. Combina técnicas artesanales heredadas, como el bordado o la confección manual, con el desarrollo de nuevos materiales y procesos de fabricación en colaboración con arquitectos, ingenieros, científicos, biólogos y artistas digitales.

Agua y sueños: el origen de su imaginario La exposición Sculpting the senses (Kunsthal Rotterdam Museum) realiza un recorrido sensorial por la trayectoria de Iris van Herpen explorando sus fuentes de inspiración. Comienza por la referencia más poderosa y presente en su trabajo, el agua. Criada en un pequeño pueblo neerlandés situado entre dos ríos, Iris recuerda cómo esos entornos moldearon su imaginación: “Me encanta estar rodeada de agua. Lo veo como una forma de meditación. Me da libertad, y conecta con los orígenes de la vida misma”. El agua aparece como metáfora de transformación, de fluidez y de origen de la vida. Seijaku Dress (Iris van Herpen, 2016), Exposición 'Sculpting the senses' (Kunsthal Rotterdam, 2026) R Agua y sueños, la primera sala de la exposición, presenta piezas icónicas inspiradas en este elemento como el Water Dress (2010) que simula una salpicadura de agua congelada en el tiempo, el Seijaku Dress (2016) realizado con más de mil burbujas de vidrio sopladas a mano, o el Geodesic Dome Dress de la colección Lucid (2016), creado en colaboración con el artista Philip Beesley. Para Iris, el agua no es solo una referencia visual, sino un concepto estructural que atraviesa toda su producción.

Profundidades marinas y cuerpos híbridos Desde la superficie líquida, el recorrido desciende hacia las profundidades del océano. Criaturas abisales, formas orgánicas y ecosistemas submarinos inspiran la colección Sensory Seas (2020), con piezas como Hydrozoa Dress y Hydromedusa Dress, donde las capas en movimiento generan un efecto hipnótico. Hydrozoa Dress (Sensory Seas Collection, Iris van Herpen en colaboración con Shelee Carruthers, 2020) R En el film Carte Blanche, realizado en colaboración con la artista Julie Gautier, explora la feminidad, y se sirve de una elegante y evocadora danza bajo el agua para imaginar nuevas anatomías y formas de habitar el planeta.

Materiales vivos, tecnología y sostenibilidad Su fascinación por la transformación y la experimentación alcanza también los materiales. Combina tejidos tradicionales, como seda, algodón o lana, con materiales desarrollados específicamente para cada proyecto. Para ella “artesanía y tecnología no son polos opuestos, sino expresiones de un mismo impulso creativo”. A esta fusión entre tradición y vanguardia la denomina craftvolution. Iris van Herpen combina seda, algodón o lana con materiales innovadores creados por ella misma en el taller R Con su primera colección Crystallization (2010) comenzó su experimentación con los materiales y su especialización en el uso de impresión 3D, corte láser y procesos digitales avanzados, integrados en una lógica artesanal que huye de la estandarización industrial. A partir de ahí, y en colaboración con estudios científicos y empresas especializadas, explora nuevos materiales más sostenibles; desde sedas de hoja de plátano hasta impresiones realizadas con subproductos naturales, o nuevas técnicas de cultivo de fibras inspiradas en la seda de araña. Look viviente (Sympoiesis Collection, Iris van Herpen, 2025), Exposición 'Sculpting the senses' (Kunsthal Rotterdam, 2026) R En su proyecto más reciente, Sympoiesis (2025), en colaboración con investigadores de la Universidad de Ámsterdam, ha creado un “look viviente” formado por más de cien millones de algas bioluminiscentes. Mantenerlas vivas y estables se convierte en un reto técnico y poético que define su modo de entender la moda como un sistema vivo y en constante transformación.

Arte y ciencia: el atelier como laboratorio alquímico Con su práctica, Iris van Herpen reivindica una mirada transversal del conocimiento. Entre sus grandes referentes aparece la figura de Santiago Ramón y Cajal, cuyos dibujos científicos son para ella un ejemplo perfecto de cómo la observación rigurosa y la sensibilidad artística pueden convivir en un mismo gesto creativo. Vista del atelier de Iris van Herpen en Ámsterdam (enero 2026) R Por eso, su taller en Ámsterdam no es un simple espacio de producción, es un lugar de experimentación donde conviven diseñadores, ingenieros, científicos y artistas. En este contexto se desarrollan técnicas como el denominado glitch, creado junto a Philip Beesley, una superficie que se mueve más rápido de lo que el ojo puede percibir, generando ilusiones visuales que transforman el movimiento del cuerpo en vibración.

Arquitecturas portables y formas en movimiento El cuerpo es siempre el punto de partida, pero también el soporte de complejas arquitecturas. Destacan en este sentido piezas como Hybrid Holism Dress (2012), creada junto a la diseñadora computacional Julia Koerner y el estudio Materialise, o el Magnetosphere Dress y el Empyrean Gown (colección Earthrise, 2021), realizados en colaboración con el artista Rogan Brown y la organización Parley for the Oceans, cuyas texturas dimensionales reflejan con delicadeza la evolución del tejido desde la planta, pasando por el tejido, hasta volver a la planta. MAGNETOSPHERE DRESS (Earthrise Collection, Iris van Herpen en colaboración con Rogan Brown y Parley for the Oceans, 2021) R Esta relación con la arquitectura se hace quizás más explícita en creaciones como el célebre Cathedral Dress (2012), donde un vestido adopta la lógica estructural de una catedral gótica para redefinir el volumen del cuerpo.

Nuevas naturalezas: esqueleto, mutación y futuro Piezas como Skeleton Dress (2011), Morphogenesis Dress (2020), Futurama Gown (2022) o los diseños de la colección Meta Morphism exploran cuerpos híbridos, estructuras biológicas artificiales y futuros posibles donde lo humano se mezcla con otros organismos. Iris explora aquí la idea de evolución no como un proceso cerrado, sino como un campo abierto a la imaginación.es un campo abierto a la imaginación. Morphogenesis Dress (Sensory Seas Collection, Iris van Herpen en colaboración con Philip Beesley, 2020) R