'Horror Couture', el único libro que muestra el lado oscuro de la moda: léelo antes de que sea demasiado tarde

¿Da miedo la moda?, pregunta en el arranque de su libro Manuel J. Romero Herrero, aunque en el mundo digital todos lo conocen como El Señor de las Gafas Amarillas. Este periodista y divulgador especializado en moda ha buscado en la historia hechos truculentos, macabros y terribles que están relacionados con el mundo de la moda y la vestimenta: ha descolgado del armario del tiempo prendas venenosas, resucita a personas y marcas con relatos para no dormir, recupera tendencias inspiradas por la fatalidad, capítulos de auténtico de true crime, catástrofes industriales.

Y con lo que encontrado ha hecho Horror Couture, que tiene capítulos con títulos tan inquietantes como Cuando la vida pende de un hilo, Dicen que tienes veneno en la piel, Vestidos para morir, Fashion crime, Dictaduras de la tela, Made in horror, Monstruos que marcaron tendencia, Mercurio retrógrado en la moda son los divertidos títulos de cada capítulo en los que trata temas siniestros y oscuros de la historia de la moda.

¿Qué te llevó a escribir este libro? Por favor dos respuestas, una de ellas políticamente incorrecta (es la que elegiré).

Como buen periodista experto en moda, te diré que escribí este libro porque la historia de la moda está llena de anécdotas increíbles que casi nadie cuenta y que merecen su espacio. Siempre se habla de prendas, tendencias, del diseñador al que toca alabar esta temporada o de alfombras rojas… ¡pero detrás de la ropa hay - y siempre ha habido - sociología, historias de poder, obsesiones, accidentes y decisiones bastante locas! Quería contar esa parte menos conocida de la moda y, en esta ocasión, mezclarla con un tema tan sorprendente como el terror. Sobre todo hacerlo de una forma entretenida, casi como si estuviéramos cotilleando, pero con rigor.

Aunque tengo que confesarte que la verdad es que en cualquier conversación que encaja intento marcarme un punto con alguna anécdota curiosa del mundo de la moda y su implicación social o cultural. Esto me ha hecho ganar fama de marisabidillo y con este libro quería demostrar que, si ahondamos un poco más allá del gag gracioso, las historias que esconde la moda pueden dejarnos con la boca abierta. Estas de ‘Horror Couture’ son unas cuantas, pero tengo muchísimas más en la recámara para cuando me inviten a cenar (o para el próximo libro, por ejemplo).

'Horror Couture'

¿Conocías todas las historias o has hecho una labor de búsqueda a lo Indiana Jones?

Tras más de 15 años en la moda y gracias a mi pasión natural por las curiosidades históricas la mayoría de historias las conocía, al menos por encima. Pero en la intensa labor de búsqueda y análisis de datos para profundizar en ellas, sí aparecieron algunas más que me han sorprendido y asustado a parte iguales. He tenido momentos muy Indiana Jones, sí: archivos antiguos, libros descatalogados, estudios médicos del siglo XIX… pero sin el look con el sombrero y el látigo del investigador, lo mío ha sido más el pijama y las gafas de cerca. Por ejemplo, descubrir el trasfondo de los Zoot Suit, poner en valor el trabajo de muchas trabajadoras que dieron su vida, literalmente, por la moda, o ser consciente de las consecuencias de las mantas de Fort Pitt ha sido apasionante.

¿Guerra biológica en el siglo XVIII?

¿Quién podía pensar que un vestido tan bonito o un complemento especial podía ser un arma de destrucción masiva? Es curioso cómo la moda y los procesos que implica - desde idea, diseño, confección y producción - pueden convivir con procesos que han resultado perjudiciales para el ser humano ¡que es el propio que los realiza! Pero claro, eran sorpresas que llegaron con el tiempo, puesto que el desconocimiento de estos materiales era tal que no podríamos estar hablando de guerra, sino más bien de inocencia.

¿Pueden matarte unos pantalones?

Socialmente, ¡seguro! jajaja. Físicamente es complicado, pero no imposible. Con este tema y su correspondiente capítulo en el libro, es curioso porque pone de manifiesto cómo la moda nos acompaña cada día, y en muchísimas situaciones, y cuando se combinan diferentes factores puede resultar peligrosa de formas que jamás imaginaríamos. Unos pantalones no te van a asesinar en un callejón - a no ser que sea el guión de una película divertidísima -, pero la moda ha demostrado que puede ser sorprendentemente peligrosa si se lleva al extremo. Si alguien quiere conocer más el porqué de esta pregunta tendrá que leerse ‘Horror Couture’.

Diseño de Acromatyx EFE

¿Has llevado o te has probado alguna vez un corsé?

He probado varios y he llevado alguno en momentos muy puntuales, pero no hasta las últimas consecuencias. He querido conocer y comprender cómo funcionan y cómo es la sensación cuando oprimen el cuerpo, para poder hablar con propiedad sobre el tema, pero no he pasado con ellos mucho rato o he tenido que hacer actividades cotidianas, como sentarse a comer, algo a lo que muchas mujeres han estado obligadas a padecer durante décadas.

La moda perjudica seriamente la salud, me ha quedado claro, Pero ¿Qué pieza o complemento es (o fue) el más dañino para el ser humano?

Es muy difícil responder a esta pregunta, sobre todo si tenemos en cuenta que las prendas en sí mismas no tienen la culpa de ser como son. Me viene a la mente la frase de la icónica Jessica Rabbit: "No soy mala. Simplemente me dibujaron así". Se diseñan y se imponen debido a presiones sociales, políticas o incluso ideológicas. Desde los vestidos verdes con arsénico o los sombreros con mercurio que fue un desvarío fashionista, los corsés o tacones imposibles que han deformado el cuerpo de la mujer durante siglos, o incluso el famoso burka islámico que las hace desaparecer. Quizá ese podría ser el top de prendas dañinas, pero no todas impactan de la misma manera ni en el mismo momento. Cada época, cada país, y cada persona ha podido verse dañada por la moda, y no solo físicamente, sino también de forma psicológica o mental.

¿Quién es, para ti, el personaje más oscuro de la moda?

En casi todas las “brillantes” personas del mundo de la moda, en cuanto investigas un poco, te das cuenta del montón de sombras que esconden. Tanto entre los más famosos, como con los desconocidos peones del mundo de la moda, encarnados por ejemplo en jefes de fábricas que han oprimido a miles de trabajadoras a lo largo de la historia o en durísimas madres que apretaban el corsé a sus hijas hasta impedirles respirar.

Pero si hablamos de celebrities vienen varios nombres a mi mente, que, aun siendo grandes creativos o iconos, tenían o tienen una visión de la vida un tanto turbia. Tenemos los que colaboraron de una u otra forma con los nazis, como Coco Chanel o Hugo Boss; creativos acusados de abusos sexuales, como Alexander Wang o el fotógrafo Terry Richardson; diseñadores que se han mostrado de forma gordófoba o racista, como Karl Lagerfeld o Dolce & Gabbana; y modelos que han estado implicadas en tramas oscuras y violencia, como Naomi Campbell. Categorizar a unos sobre otros me resulta bastante complicado, porque cada uno tenemos nuestra propia vara moral, pero se podría categorizar a todos como ogros de la moda.

John Galliano

¿Lo del escorpión que apareció en un bolso comprado en AliExpress es verdad o se lo inventó alguien de la competencia?

Totalmente verdad, y así lo avalan las denuncias. Ja ja ja. Otra cosa es que gracias a los medios se hiciera un terror colectivo que acotó nuestras mentes durante años de algo anecdótico que contó con pocos casos dramáticos. Las marcas de lujo estuvieron a puntito de frotarse las manos con estas historias que demonizaban el consumo de moda low cost, y sobre todo que venía de los confines del mundo, pero la mayoría tuvieron que callarse puesto que muchas de sus fábricas y productos también están producidos en países asiáticos para ahorrar costes y podrías encontrarte el bicho también en un bolso de 1000 euros.

"La moda es como la astrología: nadie la entiende del todo, pero todo el mundo cree en ella", decía Christian Dior. Yo soy Leo, la diva solar. ¿y tú?

Como definió Adolfo Domínguez en su libro inspirado en la astrología, yo soy la figura enigmática de escorpio. Y la verdad es que me siento muy identificado con los valores y creencias asociadas a mi signo zodiacal. Es curioso cómo a veces somos capaces de dejar de lado nuestra parte racional para ilusionarnos con temas esotéricos. Me recuerda a cómo nos podemos volver un poco locatis al comprar ropa cuando vemos una pieza que en teoría no nos encaja mucho en nuestro estilo de vida, ni tiene mucho sentido en nuestro armario, pero que aún así la deseamos con todas nuestras fuerzas - bien porque sea una ganga, porque creemos que nos dará un toque perfecto o porque se la hemos visto a nuestra amiga Puri - y somos capaces de modificar nuestra mente para conseguirla.

De todos los personajes que citas en el libro… ¿A quién resucitarías para hacerle una entrevista?

Es quizá la pregunta más difícil que me han hecho jamás. Me encantaría poder compartir un rato de charla casi con cada uno de ellos y conocer mejor sus motivos, su visión de la vida y su forma de comprender la moda. Sentarme un rato con Alexander McQueen o con David Delfin sería un sueño, y con Paco Rabanne casi una locura divertida, jaja. Poder preguntar a Esquilache si sus pesadillas llevan capa larga o corta. Pero creo que entre todos disfrutaría muchísimo poder conocer a Ocaña, porque aunque está en este libro “de rebote” y por culpa de una mala chispa, creo que podría ser tremendamente inspirador al hablar de moda y de percepción, de códigos visuales y su poder simbólico, y del género a través de la moda.