Duyos hace un emotivo y nostálgico homenaje a Manuel Piña, el gran icono de la Movida madrileña

"Manuel Piña era manchego. Y como buen manchego tenía genio. Genio de verdad. En los dos sentidos. Tuve la suerte de que me eligiera de entre todos los alumnos de la Alta Escuela de Moda como asistente en sus últimos tres años de vida. De él aprendí incontables lecciones. La esencial, que no tuviera miedos. Él no los tenía". Son las palabras que Juan Duyos escribía cuando el Museo del Traje de Madrid dedicó una exposición al manchego.

Fue en 2013, casi veinte años después de su muerte. Y no fue el único que se acordó, y recordó, al maestro. Y lo mismo hizo la modelo Helena Barquilla. "Era muy sincero y apasionado de la vida. También muy atrevido. Fue uno de los diseñadores españoles que marcaron estilo dentro y fuera de nuestras fronteras, con un fuerte carácter, muy racial. Era un gran amante de su tierra, de la tradición y de la modernidad a la vez".

Las palabras de Juan Duyos y Helena Barquilla sirven para hacer un sencillo retrato del diseñador manchego, icono de la Movida madrileña, uno de los más vanguardistas y rompedores. Murió en 1994, con 50 años, y dejó una potente huella en la moda y en la historia de la cultura española. Duyos, que ya se sienta en el trono de la Asociación de Creadores de Moda de España, ha querido que su primer desfile sea un homenaje al maestro, el genio de Manzanares, a la estrella de la Moda, el hombre y el genio del que aprendió. "Es un desfile muy emotivo porque bebe de sus principios: las posibilidades de la moda, la diversidad, la personalidad y el poderío", dice a Inma Tapia de EFE.

Diseño de Duyos EFE

Duyos presenta Euphoria La Movida madrileña no se entiende sin la moda y Piña fue uno de sus pesos pesados. Fue, además, uno de los primeros en dar armas estéticas a la mujer, de empoderarla, en embellecerla (esto era su máxima). Pero Duyos no se limita a revisar la obra de su mentor, lo que hace es un ejercicio honesto y sincero de costura, mirando al pasado, pensando en el presente, proyectando el futuro. Por eso cada una de las salidas de su desfile tiene una conexión temporal, cada una es un pequeño viaje emocional. Diseño de Juan Duyos

Oro refulgente, plata audaz La colección, presentada en el Instituto Cervantes, juega con las formas y el color, también con las texturas. Hay mucho de los 80, como las piezas estructuradas, los hombros marcados, las asimetrías rompedoras y los drapeados, símbolo de toda una época. En contraste, vemos vestidos de silueta fluida que languidecen buscando el suelo, tintados en tonos suaves que se quieren fundir con la piel. Los tejidos mate, profundos y recios, rivalizan con los tejidos brillantes, que recogen el brillo nostálgico de otras décadas: Duyos los bautiza como "oro refulgente, azul eléctrico, magenta audaz, plata fulgurante...". Diseño de Duyos EFE Diseño de Duyos EFE

Antropología de la costura La propuesta tiene una poderosa carga estética, marcada por el color y los tejidos texturizados, se juega a romper la monotonía del patrón o del color, a conjugar los códigos de la costura, a enfrentar siluetas y volúmenes, a veces en una misma pieza. En Duyos hay historicismo, pero también emoción; hay nostalgia, pero también divertimento. Juan Duyos es un mago de la costura, pocos logran ir y volver del pasado con tanta soltura, sin cinismo, sin vergüenza.

¡Ave, Duyos! Resulta encantador ver los sombreros arquitectónicos que Piña lanzó a finales de los 80, casi a la vez que sastres bicolor que ahora Duyos actualiza en formato esmoquin. Son otros tiempos, otra forma de entender y disfrutar la moda y otra manera de vestir. El carrusel final, con todas las modelos, recorriendo el espacio circular y posando en la escalera, que dejado una imagen para la posteridad. Carrusel de Duyos También el front row, con muchos integrantes de ACME que han ido a ver al 'presi', como Ana Locking (la vicepresienta), Alejandro Gómez Palomo (Palomo Spain), Modesto Lomba (del que ha cogido el relevo), el dúo Spastor (dos genios que necesitan más atención) e incluso la sensacional Carmen March, que hizo en su primer desfile, en modo okupa, en este mismo lugar, cuando todavía era un gran banco.