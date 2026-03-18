De la bella decadencia y la anacronía de Pedro del Hierro al manifiesto feminista y vitalista de Juan Vidal

Imagínate que deambulas por un museo y te paras antes una pintura que representa un bodegón, o una naturaleza muerta con pinceladas de tonos marcados por el paso del tiempo: no están ajados, están elegantemente atrapados en el tiempo. Imagínate que entras en un invernadero. Fuera nieva, pero dentro reina el calor del color y las texturas amables de las flores. Todo lo que has visualizado es el punto de partida de la colección de Pedro del Hierro que firman Nacho Aguayo y Álex Miralles. A cuatro manos han recolectado tejidos invernales, las caprichosas formas de la naturaleza y la belleza de los pétalos que se resisten a caer.

Esta propuesta rompe con las anteriores y se adentra por nuevos caminos. "Sí, las anteriores estaban muy vinculadas a lo español, al ADN de la casa, y ahora queríamos disfrutar más con los detalles, vistos y escondidos, jugar con las mezclas de color de una manera distinta y con todo hacer piezas que se resisten a envejecer", dice Aguayo. "El punto fuerte es la mezcla de texturas. Aquí abandonamos el universo liso e introducimos rayas e incluso cuadros. Es una colección que se vive de fuera hacia dentro, es una colección introspectiva", añade Miralles.

Este juego de textura y color marca todo su trabajo, tan rotundo como certero. Ambos declinan la elegancia atemporal, haciendo sutiles guiños a distintas épocas. Sí se aprecia un aire historicista, con piezas que conectan con el dandismo inglés del XIX y Beau Brummel, pero hay otras 'suenan' a los felices 20. "Es más anacrónica que otras veces, pero sobre todo más sobria. Hemos querido hacer un retorno al vestir. Eso es, y sobre todo ser más disruptivos", dicen.

Diseño de Pedro del Hierro JJ Guilén / EFE

Diseño de Pedro del Hierro JJ Guillén /EFE

Sin orden, pero con acierto Para potenciar ese anacronismo se ha optado por 'desordenar' las salidas del desfile. No hay un orden clásico, de mañana, tarde y noche y fiesta. Ahora las piezas se intercambian, aportando una vibrante otra de fuerte carga estética. El estampado se marchita y muere para que sobre las prendas nazcan motivos vegetales pintados a mano, que compiten en belleza con los broches de insectos que ha hecho un orfebre francés. La línea de mujer destaca por los volúmenes contenidos. Aguayo desarrolla distintas siluetas que juegan con las proporciones del cuerpo, evitando siempre que el tejido se pegue u oprima el cuerpo. Los sastres siguen muy presentes en el armario femenino, en este caso con un estilo noventero con pantalón de talle bajo. Trajes de Pedro del Hierro JJ Guillén /EFE Diseño de Pedro del Hierro JJ Guillén /EFE

Del dandismo al dadcore Y la sastrería marca, por supuesto, la línea masculina, que conecta los dictados clásicos del dandismo con las nuevas tendencias, como el potente dadcore. De nuevo cobran importancia los detalles y, por supuesto, los complementos, como los zapatos y mules hechos con piel de anguila. Miralles, siempre en sintonía con las tendencias internaciones, trabaja las superposiciones para lograr nuevas siluetas y looks de distintos materiales que apetece acariciar. "Lo ves en esta salida. El chico lleva un jersey de malla descargada con hilatura de alpaca, encima lleva una americana jaspeada de lana de seda y encima un conjunto de cazadora y pantalón hechos en franela de lana cashmere. Y lo combino con una babuchas". Destaca también el batín. "Lo hemos desarrollado por primera vez a modo de abrigo largo. Es una de las piezas clave del desfile", remata Aguayo, insistiendo en ese espíritu elegante y decadente que sobrevuela esta colección. Diseño de Juan Vidal Eduardo Parra Eduardo Parra

Juan Vidal presenta 'Edén' El desfile de Juan Vidal es un tanto desconcertante. Las primeras salidas recuerdas a otras que ya vimos en temporadas pasadas. Da igual, porque siempre es un placer ver su trabajo, un trabajo marcado por el amor a la mujer y ensalzar la feminidad. Ellas, las mujeres de su universo personal y creativo, salen a la pasarela con piezas elegantes que se mezclan con osadía buscando un resultado tan divertido como encantador. Flores femeninas y rayas masculinas se dan la mano en vestidos asimétricos, rebeldes y atrevidos. Vidal maneja los límites con talento, sabe contener la sensualidad y sabe detener la tijera en el punto exacto. Su agua es sofisticada, pero sin excesos, y su gusto exquisito para ensalzar un sencillo patrón de camiseta. Destaca el uso de los volantes y retorcidos, de los engomados y los plisados, elementos que juegan con las proporciones y en algunos casos aportan un efecto tridimensional a la prenda. Los estampados vegetales varían según avanzan las agujas del reloj, desde los más luminosos a los más nocturnos. Diseño de Juan Vidal