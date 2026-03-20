Karla Sofía Gascón desfila en exclusiva para Erroz, la firma que viene del futuro para marcarnos el camino

Pablo Erroz ha decidido prescindir de su nombre para convertir su apellido en un proyecto global, tan ambicioso como generoso. Su nueva colección quiere ser una 'residencia': una casa, un hogar; pero también un guiño a lo que hace Lady Gaga o JLo en Las Vegas. Instalarte. Él se instala en un lugar elevado, por encima de la media. No lo cuenta dándoselas de divo, al contario: deja caer que las cosas ocurren porque las buscas. Y eso es lo que les pasa a los 'currantes'.

Nos recibe en el backstage, la trastienda de los desfiles, el lugar en el que los diseñadores se abren a la prensa. Erroz no vende motos, solo cuenta su proyecto de vida, que es su proyecto de moda. Y por eso no habla de tendencias, de temporadas, de inspiraciones. No, habla de personas, de conceptos, de ideas. Personas con las que colabora para enriquecer su trabajo. Conceptos que amplían los límites de las pasarelas. Ideas que dejan huella.

Diseños de Erroz EFE

Colaborar o morir Esta colección es un abanico, se abre a diversas áreas: ropa para perros (por eso desfila Piero, su 'bebé'), vino, revestimientos, muebles. Su universo creativo se expande a la decoración, al placer, al día a día, al hedonismo, a la protección. Y es que ahora pone el foco en la adopción: en su pasarela se invita a dar una vida mejor a los perros que están en los refugios y comprando las piezas que ha hecho para los peludos se ayuda a diversas protectoras de animales. Hasta aquí las novedades empresariales. Ahora vienen las otras, la de la colección. Y es que estamos en una pasarela y Erroz la utiliza como escaparate anual. "Ahora es mi anual concept", dice. Erroz huye de la temporalidad, las etiquetas, los compartimentos estancos. Su moda es libre, atemporal. "Por eso rescato piezas de colecciones anteriores. ¡Mi pasado es tan contemporáneo como mi presente!". Esto se enmarca en la filosofía de la casa: producir menos, reducir el impacto medioambiental, crecer de forma respetuosa con el planeta. Diseño de Erroz EFE

Prendas para vestir, no para 'usar y tirar' En la pasarela vemos prendas para hombre y mujer, todas intercambiables. Destaca ahora una parte más sofisticada, "más de noche, de vestir". Al lado, piezas de autor, entre las que destacan los falsos estampados. "Son bordados y aplicaciones tan sutiles que parecen un dibujados sobre las tela". La piel, para prendas de abrigo, es una constante en la casa y ahora convive con lentejuelas verdes, aplicaciones de laminados, tejidos texturizados, siluetas tan cómodas como modernas. Karla Sofía Gascón ha hecho una parada entre Milán y Los Ángeles para hacer de modelo y ha compartido pasarela con la artista Susi Gómez. "No son modelos, pero son los modelos de mujeres que nos representan". El hecho de contar con ellas no es un capricho, no es fruto de las circunstancias, no es apropiación cultural. Todo responde a la idea de proyecto, de crecer, de sumar. "Entiendo que haya compañeros metidos de lleno en el sector BBC (bodas, bautizos y comuniones). No es lo mío. No quiero crecer mucho y producir en masa para perder mi esencia. Quiero que crezca mi proyecto, porque solo así crecerá mi marca. Así crecerá Erroz. Diseños de Erroz efe