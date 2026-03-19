Hay vida más allá del vestido: los 6 diseñadores que han destacado en Madrid Fashion Week y que marcan tendencia

Manémané es la firma de Miguel Becer, uno de los creadores más especiales que hay en la moda española. La palabra diseñador se queda corta para hablar de este artista que trabaja sin fronteras, sin etiquetas, sin miedo. Llevamos años alabando su forma de reinterpretar y revisar la artesanía y el folclore del norte de Cáceres, y el mismo tiempo celebrando su talento rompedor y vanguardistas.

Este desfile es quizá el mejor de su carrera. Hacía tiempo que no presentaba una colección en Madrid y ese vacío que dejó lo ha llenado hoy con una colección inesperada. "Está muy conectada con las anteriores, que he presentado en otro tipo de formatos y en otras pasarelas, es una continuación, lleva todos mis códigos, desde lo urbano al folclore, pero a la vez rompo con ellos".

La transformación que hace se basa en la levedad, en aligerar las prendas. Para ello resta, elimina, corta, quita, altera... "Veis prendas que no llevan espaldas, los forros pasan a ser la parte exterior y hay looks que parecen dos piezas pero es solo una, con la parte de arriba soportando el peso de la inferior".

Hay una inteligente labor de sastrería y camisería, piezas tradicionales que, pasadas por su taller, se convierten en otras diferentes. "Siempre buscando la sorpresa". Su moda se basa en una manera diferente de entender la moda, la costura, el vestir. Incluso su mirada al folclore es otra. Un refajo cacereño se transforma en una minúscula minifalda. Los clásicos polos de rayas se recortan con osadía y con los restos hace rosetones y cintas para decorarlos.

Los estampados se llevan bien con los lisos, los deshilachados con las prendas perfectamente cortadas, los colores irrumpen con fuerza en la colección, en la que vemos guiños a la estética deportiva y a la costura. Un vestido de lentejuelas plata va sobre una camiseta morada, formando un vibrante choque de textura y color.

COLECCIÓN DE MANÉMANÉ:

Diseño de ManéMané EFE

Diseño de ManéMané EFE

Diseño de ManéMané

Ernesto Naranjo Ernesto Naranjo es uno de los genios de la costura española. Dio sus primeras puntadas en EGO, la plataforma de talento joven que cumple 20 años y el modista lo celebra volviendo al calendario oficial de MBFWM. Cierra un círculo, y esto da sentido y forma a la colección. "En aquella colección, la de 2014, había círculos y ahora vuelvo a llevarlos en esta colección. Las formas circulares están muy presentes siempre, pero ahora van integradas en las prendas". La técnica del collage también está presente, y no faltan los ítems de la casa. "Las showgirls, el color, la artista Ángela Cruz, Movimiento Gutai, lo gestual...". Tiene uno de los currículos más envidiados del sector: ha trabajado con John Galliano en Margiela y ha estado en los talleres de Balmain. Estas experiencias han hecho crecer su universo creativo y su trabajo se expande por caminos inusitados y arriesgados. Los patrones tridimensionales son una constante en sus colecciones y no faltan en esta. "Me gusta repetir, rescatar y mantener el mensaje para reforzar la marca", dice delante de sus prendas, las que forman su colección número 16. Naranjo suele utilizar un único patrón, pero ahora juega con las piezas por separado. Hay partes de arriba, faldas, abrigos, pantalones, todo combina y todo contrasta. Todo aporta. Los looks se ven limpios, no sobra nada en ellos, y evita las superposiciones para concentrar toda la atención en cada una de las prendas. Nylon, tafeta, tul elástico y lanas conforman su bandera de texturas y con ellas juega a crear nuevas formas, a veces con un golpe de aguja y otras por la acción de la modelo, por su gestualidad. Modelo y vestido son un todo. Un todo tan maravilloso que merece una ovación. COLECCIÓN DE ERNESTO NARANJO: Diseño de Ernesto Naranjo EFE Diseño de Ernesto Naranjo EFE Diseño de Ernesto Naranjo EFE

Mans Otro de los regresos más celebrados es el Jaime Álvarez, director creativo de Mans, una de las firmas más potentes y deseadas del momento. Su tierra, Sevilla, y su familia, concretamente su abuelo Emilio, son las presencias más fuertes de su colección, que toma referencias de las flores de Van Gogh y los grandes de la costura, sobre todo Cristóbal Balenciaga. "Él tenía obsesión por las espaldas y es lo que he trabajado, creando volúmenes especiales que transforman las prendas". Conviene decir que en esta ocasión se centra en moda para hombre, aunque en su universo creativo no hay etiquetas ni barreras. Vamos por partes. Comienza el desfile con una banda de la Semana Santa sevillana y salen a la pasarela los modelos, todos imponentes, con prendas tan bien hechas que parecen esculpidas. Sus 'nazarenos' llevan pantalones de talle alto, esbeltos y elegantes, y algunos llevan un sencillo volante fruncido en la cintura. "Es un guiño a Ungaro, y sobre todo una forma de cuestionar el patrón". Sobre ellos vemos también unos fajines que son obras de arte: piezas de aire 'japo' hechas a mano con apetecibles mezclas de color (amarillo y morado, verde y nude, turquesa y lila) y detalles de pasamanería realizados en la mítica Casa Rodríguez. Igual de bellos son los chalecos-frac en dos tonos de seda salvaje: verde con vainilla y huevo o verde con morado, por supuesto, nazareno. La bata que siempre llevaban Cristóbal Balenciaga y Emanuel Ungaro, que fue su discípulo, es similar a que llevaba el abuelo del diseñador, que era farmacéutico, y Jaime la convierte en un soberbio abrigo con la espalda tableada. Pero hay más recuerdos familiares: el cardigan del abuelo se hace ahora con dos colores en franjas (melocotón con vainilla o marino y verde), e incluso ha colgado de unos de sus pantalones el reloj que él llevaba, y que dialogan con los broches que salpican la colección, que eran de su abuela. Hay camisas de rayas muy elegantes, perfectas para el furor de la estética dadcore, y otros looks más clásicos, o neoclásicos: Mans utiliza un traje azul con camisa blanca pero lo lleva a su terreno y cada pieza adquiere otra identidad. Se aprecian los guiños a la estética religiosa, siempre desde el respeto, tanto en las piezas tintadas de color nazareno como en la falda que se coloca encima de un pantalón, look del que hace una lectura eclesiástica. Hay una cazadora con espalda 'Balenciaga' que quita el hipo, es tan sencilla como arrebatadora, igual que la americana inspirada en el maestro de Getaria, tan regia como elegante. Toda la colección se enmarca en un nuevo lujo, en la excelencia, en el buen oficio. "Siempre me baso en el tejido y el patronaje, es lo que más cuido", dice orgulloso de este trabajo. "Es lo más sentimental que he hecho, es mi colección más emocional". Y nos emociona. COLECCIÓN DE MANS: Diseño de Mans EFE Diseño de Mans EFE Diseño de Mans EFE

Baro Lucas "La sordera es una parte muy importante de mi vida personal y esta colección se articula en torno a mis experiencias vitales", dice Baro Lucas. La colección '110 dB' le sirve para revelar sus emociones. "Es el umbral de mi audición, por debajo de esto no escucho. Pero no quiero hablar de complejos, al contrario, quiero expresar con la colección cómo son los distintos momentos de mi día a día, dependiendo de si llevo puesto o no el audífono. Y por eso todos los modelos llevan audífono, como si fuera un complemento más, como las gafas". El desfile empieza con un vestido blanco, que representa esa nada que le rodea cuando se quita el audífono, pero luego entran potentes rojos que parecen romper su discurso. Pero no. "Me he inspirado en La Singla, la bailaora flamenca que era sorda y logró tener una carrera brillante. Es para mí un ejemplo de superación". La colección navega entre los extremos, de la luz a la oscuridad pasando por ese rojo que resulta inquietante. "Quiero que los colores suenen". La costura de Baro Lucas, aplaudido por sus dos anteriores colecciones, queda eclipsada ahora por la complejidad del discurso narrativo y la anatomía de los vestidos, que van repletos de cortes y formas de estilo orgánico: elementos inspirados en las orejas. Se echa de menos su refinamiento, su limpieza en el patrón y el acercamiento a ese apetecible minimalismo. Destacan una divertida gabardina en tono berenjena y el sencillo vestido gris con unos nervios que decoran la parte del pecho. Pero hay demasiado ruido estético. Aunque ¿No era esto lo que el diseñador quería mostrar? La colección tiene distintas capas, acepta diferentes lecturas y hay varias maneras de acercarse a ella. Y todas válidas. Baro Lucas ha tenido una potente primera fila, repleta de rostros conocidos que han aplaudido su colección y, sobre todo, su trabajo en la línea femenina. El vallisoletano es casi un recién llegado a esta plaza tan difícil que es Madrid y tiene mucho camino por delante para demostrar que es un buen sastre, un excelente modista y un aguerrido trabajador con mucha capacidad de superación. COLECCIÓN DE BARO LUCAS: Diseño de Baro Lucas EFE Diseño de Baro Lucas EFE Diseño de Baro Lucas efe

Juan Carlos Pajares De nuevo volvemos a la celebración de EGO. En este caso porque Juan Carlos Pajares festeja una década de moda que arrancó allí. En este tiempo ha crecido como creador y ha logrado conformar un estilo propio. Su nueva colección es un salto más en su carrera, quizá el más alto que ha dado. La flor es el eje sobre el que gira su propuesta y simboliza el renacer que siente el modista. Vemos flores como broches que nacen de una solapa, flores tridimensionales que forman una minifalda, una flor que embellece el tirante de un vestido y patrones de volúmenes generosos que recuerdan a los de las flores. No las vemos estampadas, porque ha optado por un print de cuadros, "un tanto dosmilero", dice. Están hechos a mano y lo artesanal está muy presente en la colección. Arranca el desfile un corsé hecho en cerámica que ha requerido un lento proceso de fabricación. Una falda termina en un gorullo hecho en bastidor. Hay joyas de cerámica que parecen de metal y broches que sí son de plata. Las sedas se tintan a mano y destaca los encajes de bolillos, elemento que utiliza por primera vez, y el pelo de cabra mongol. Destaca un trampantojo de cinturones a modo de vestido y el esmoquin, pieza que también hace por primera vez. Toda la colección juega al contraste: simetrías y asimetrías, cortos muy cortos y largos en su sitio, líneas rectas y volúmenes sencillos, piezas en mate y ligeras transparencias en otras. Lo más relevante es lo contrario, la convivencia de elementos dispares: tradición y artesanía van de la mano de vanguardia e innovación. Los azules -símbolo de la casa- arrancan el paso y van seguidos por negro, marrones, denim, verde pistacho y blanco. Pajares juega con los patrones y lanza hombreras dobles y triples, corsés con mangas y sin ellas, fruncidos y drapeados que aportan elasticidad y un interesante diálogo de las prendas o las piezas de cóctel con los códigos deportivos. Lanas, sedas, lentejuelas, lycras y tules se cruzan con pieles, organzas de seda y el vinilo látex con el que hace un vestido fiestero y una chupa repleta de cremalleras verticales. COLECCIÓN DE JCPAJARES Diseño de JCPajares EFE Diseño de JCPajares EFE Diseño de JCPajares EFE