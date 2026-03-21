El responso de Schlesser se tiñe de negro: claves de la colección 'arty' de Alfonso Pérez

Responso: responsorio que, separado del rezo, se dice por los difuntos. Responso: regañina, reprimenda, amonestación, reconvención, repaso, rapapolvo, trapeada, frenada, regañada, felpeada. Es necesario conocer el significado de la palabra Responso, título de la colección de Schlesser, para adentrarse en el trabajo de Alfonso Pérez, su director creativo. Su nueva propuesta te desarma: todas las prendas son negras y rotundas y, en muchos casos, difíciles. Es moda, no ropa.

El modista hace un sincero trabajo en dos direcciones, rescatando la esencia, e inicios, de la firma y reforzando su identidad. Con esta colección propone conectarse con el final de los 80 y principios de los 90 de aquel Nueva York de Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. , la Gran Manzana que mordían Calvin Klein, Donna Karan, Narciso Rodríguez y Helmut Lang (quizá la época más fascinante de la moda, en el que 'menos' era mucho 'más').

Diseño de Schlesser EFE

Ausencia de color Las piezas de Schlesser comulgan con otras disciplinas artísticas, se pueden llevar sobre el cuerpo y se pueden colgar en la pared, como obras de arte. Su 'moda' (perdón por la palabra) no es 'moda' al uso, es un pretexto, una excusa, un grito desesperado. El negro absoluto que marca las prendas es su visualización del escenario político y social. La ausencia de color le sale de las entrañas, porque no ve la vida con un arco iris. Literatura aparte, la propuesta se basa en un diálogo con el cuerpo. "Son siluetas muy femeninas, algunas se pegan y marcan la figura y otras se ocultan con los volúmenes, despegando el tejido de la piel", revela. Hay pasión por la arquitectura y la escultura, y se nota en las partes frontales de algunas piezas: llevan formas tridimensionales que elevan el tejido a un lugar superior. En el nuevos Schlesser, tan controvertido como incomprendido, hay desasosiego, hay conflicto y hay denuncia, los pilares del arte. Diseño de Schlesser EFE

Declinar el negro Las texturas marcan las prendas. Las lanas y algodones reciben al encaje, que entra por primera vez en la casa y convive con dignidad con el resto de tejidos. El desfile es un sermón de muchas palabras: minimalismo, tradición, geometría, vanguardia... "Parto de la nada, de la ausencia, y voy creando volúmenes y formas. Voy desde los patrones más limpios y puros hasta los más complejos, y todo encaja desde lo emocional". Encajan los contrastes de opaco y transparencia , de rigidez y languidez, de recto y de amplio, de silencio y ruido. Desarrollar una colección en todos los negros es tarea difícil y el modista lo sabe: hay cierto disfrute en generar polémica y debate. "Hay una vuelta a lo esencial, a ese minimalismo de Ángel Schlesser, al trabajo de eliminar lo que sobra, a que prime la calidad y no la cantidad", sentencia. La casa colabora una vez más con la artista Estrella Poza. Diseño de Schlesser EFE Diseño de Schlesser EFE