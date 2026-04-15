Cuatro desfiles para entender (bien) qué está pasando en la moda: Dominnico, Von Schwarz, Txell Miras y Carrieri

Dominnico cumple diez años de moda y es el momento idóneo para echar la vista atrás. Ya no es un joven, y rebelde, talento de la moda. Es uno de los consagrados en esta dura tarea que es crear moda cada seis meses y vivir de ella. "Es el momento de revisitar lo construido, de mirar de una forma conceptual quiénes somos y cómo nos ven", dice a RTVE. Esta mirada la dirige hacia varios elementos. Se repasan las piezas funcionales restando 'información', rebajando la carga estética y poniendo en valor el ADN de la firma.

Un desfile en cinco actos El desfile arranca con una parte en un potente fucsia, con Jessica Goikoetxea. "Esta parte es el golpe de luz que habla de lo agresivo. Son piezas icónicas que miran a los 90, a Pamela Anderson, a esa sexualidad empoderada". La segunda parte va en blanco con guiños a las armaduras de la Edad Media, con vestidos peplum noventeros y dosmileros. "Luego he cogido los colores primarios de las primeras colecciones y los he hecho en tonos lavados, aguados. La colorimetría es un factor importante, porque habla de la fragilidad y la vulnerabilidad". Le sigue una parte de sarga (que parece denim) en la que están las piezas más funcionales, cuajadas de bolsillos para llevar todos los dispositivos que exige la vida moderna. "Y cierro con una parte en negro, más oscura, más arty, más teatral". La colección es potente de imagen y contenido. El patrón juega con el cuerpo, no siempre con el mismo objetivo. "Hay piezas que te abrazan y hay piezas que te exponen", puntualiza. Look de Dominnico RTVE Look de Dominnico RTVE look de Dominnico EFE

Revisitar los fondos de los armarios El desfile es una sucesión de piezas evocadoras. "Se trata de generar a través de referencias y momentos que tenemos y que la gente tiene. Eso es lo que se conoce de Dominnico, la base, ahora llega lo nuevo". Y lo nuevo pasa por reinventar lo hecho para no perder la esencia y , además, revisitar los fonos de armario clásicos desde el punto de vista de la marca. En su desfile ha contado además con rostros conocidos y 'amigas' de la casa, como Sita Abellán, Carmen Lomana y Clara Courel. Look de Txell Miras EFE

Desfile de Txell Miras Lleva desde 2004 mostrando su trabajo en Barcelona, saltando del Salón Gaudí a 080 Barcelona Fashion: viendo pasar el tiempo, las tendencias, a compañeros que llegaron más tarde y se fueron demasiado pronto, a jóvenes talentos que la industria devoró. Txell Miras es una veterana de la moda, terreno al que se acerca desde la plasticidad: las piezas no solo están pensadas, hacen pensar. En esta propuesta, utiliza el tejido como elemento expositor para mostrar obras que son "rostros de miradas profundas a medio acabar" y lo conceptual se hace materia, ropa, moda. Toda la colección es un viaje hacia adelante. Empieza con piezas muy sencillas que van más allá de lo minimalista: va a la esencia, a lo primigenio, al origen. La desnudez del vestido viste a la mujer con colores naturales: desde los blancos puros a la gama de grises, como el piedra o el ceniza, y los verdes tranquilos que le presta la naturaleza. La sobriedad del patrón se mide con la sobriedad del tejido: satinados de viscosa, sargas de lana rugosa, franelas... Look de Txell Miras EFE

La funcionalidad, el origen de todo La funcionalidad de las prendas tiene varias miradas. Está la primera, la necesidad, la que impulsó a nuestros ancestros a coger una piel y vestirse. Luego está la de ahora, con la misma esencia, pero entendida desde las exigencias de la sociedad: ahí es donde se conciben las prendas que tienen una estética y una 'función' deportiva, entendido el deporte como el sobrevivir en el día a día. Esto marca una circularidad en la colección, que es la misma que se escenifica con la tierra y las plantas, de donde salen las fibras naturales con las que se hace nuestra ropa y que, en algunos casos, vuelve a la tierra. Funcionales son los detalles, como pinzas y pliegues, que están puestos para dotar de comodidad a la pieza. Look de Txell Miras EFE

Arquitectura orgánica Todas las siluetas tienen un aire de arquitectura orgánica y a medida que avanza el desfile los lisos, planos y rectos se tornan tridimensionales, escultóricos. De repente reina el caos, un caos contenido, en el que vemos tejidos arrugados, asimetrías, mezclas de colores y texturas. Una propuesta muy bien trabajada, ética y estéticamente acertada. El desfile, con lleno absoluto, terminó con una gran ovación y entre los asistentes estaban algunos compañeros de la diseñadora, como Josep Abril, Teresa Helbig y Albert Villagrasa. Desfile de Victor Von Schwarz RTVE El paso de los 90 a los 2000 dejó millones de momentos icónicos de la moda, tanto en el cine como en la música. Muchos diseñadores jóvenes encuentran en esos años una potente fuente de inspiración: el furor por el vintage ayuda, pero también las revisiones de las grandes casas de moda y por supuesto las plataformas de vídeo que resucitan clásicos ten, películas de culto de serie B y ese cine de adolescentes que marcaron, con su forma de vestir, a toda una generación: hoy sus hijos copian sus looks y ellos marcan tendencia, el dadcore arrasa en 2026. Desfile de Victor Von Schwarz RTVE

Victor Von Schwarz El diseñador echa mano de la videoteca y visiona clásicos del terror de aquellos años: películas con mucha sangre, muchos sustos y por lo general, una calidad cuestionable. En su caso va más atrás y sus referencias estéticas salen de Carrie, Pesadilla en Elm Street, Scream. En todas hay chicas jóvenes con poca ropa y mucha piel a la vista, perfecta para los cuchillos de los asesinos. Todas llevan ropa clara, del blanco al rosita y azul, para que la sangre destaque a lo grande. Chanel Oberlin, Sidney Prescott y Nancy Thompson son las musas en esta colección, en la que se juega a intercambiar los papeles de víctima y asesino. Pero el modista no ha ido a lo fácil. Look de Victor Von Schwarz RTVE

Tejidos 'gore' El diseñador ha jugado con los tejidos, para lograr esas texturas cinematográficas que requiere la colección: "He encerado los algodones rojos, que dan ese aspecto tan de terror y he utilizado mucho más denim que en otras ocasiones, pero es que ese cine de los 80 y 90 me lo pedía". Destacan prendas delicadas como una chaqueta corta, casi un bolero, de vichy rojo y blanco -que sale de Gratacós- y se combina con un escueto culotte, las camisetas de adolescente blancas y con tirante fino que llevan estampados retro y los abrigos de pelo sintético y plumas, uno de los nuevos iconos de la casa. "Me los pide mucho la prensa para fotografiar". Look de Victor Von Schwarz RTVE

BITCH, I'M BACK! El rojo es el color que usa para identificar a las víctimas, como la reportera dicharachera. A los malos, los monstruos, los hace con un dos piezas de top y falda mini de las que desprende una larga cola de tul rizado. Hay mucha intencionalidad en el uso del color, pero también en la forma de las prendas, que tienden al mini. La noche del baile de fin de curso es caldo de cultivo para una película de terror, pero también lo es una boda. Y la suya es sangrienta. El novio viste de rosa, color que avanza lo que va a ocurrir. Ella va de blanco virginal, pero termina con el vestido, los zapatos y las medias salpicados de sangre: en este caso lentejuelas de tonos rojos. Sobre el velo que le cubre el rostro lleva bordada la frase: BITCH, I'M BACK! Look de Victor Von Schwarz RTVE

Seis meses cosiendo 'víctimas' Ha hecho la colección en el taller, con la ayuda de dos costureras y dos aprendices. Han tardado seis meses y es tal la inversión emocional que no quiere hacer otra dentro de seis meses. "No, porque además las vendo durante dos años", revela. Tiene su poderosa legión de fans y entre ellas destaca La bien querida. "Dos looks de esta colección son para ella, para el concierto que dará en las fiestas de San Isidro en Madrid". El de Victor Von Schwarz ha sido otro esperado regreso porque llevaba tiempo sin hacer desfile. Desde 2023 ha diversificado su trabajo hacia otros lados: ha seguido haciendo colecciones que presentaba en Instagram y ha hecho interesantes colaboraciones, desde Rosalía y Aitana hasta Lil Dami. Pero se le echaba de menos en la pasarela. Le descubrimos en EGO, en Madrid, y ha crecido profesionalmente en Barcelona. Desfile de Carrieri RTVE

Desfile de la firma Carrieri ¿Qué pasa cuando el futuro no es lo que soñábamos? Se pregunta Arnau, capitán de la firma Carrieri. Es su segundo desfile en 080, pero lleva tiempo trabajando. En su caso podríamos decir que tuvo dos fechas de nacimiento profesional, la primera fue en 2022 y la segunda en 2024. Fue en octubre, tras lanzar la colección de chándal. Había pasado una mala época y este tejido me ayudó, me dejé fluir con el chándal", dice a RTVE. Y en esta colección sigue explorando las posibilidades que este material ofrece. "No me gusta el color, pero aquí lo necesitaba. Esta colección es la parte contraria a la anterior: con la otra hablaba de no aceptar a la gente por ser de determinada manera y en esta digo ¡Déjame hacer lo que yo quiera!". Look de Carrieri RTVE

El don de la 'ajustabilidad' Los tejidos van muy trabajados, siempre con criterio e intencionalidad. Lo mismo que los patrones. "Me gustan los volúmenes, la multiposición y sobre todo la 'ajustabilidad' de las prendas. Que tengas una pieza y te permita tres looks". Un chándal rosa lleva en la espalada su cara estampada. "Es mi favorito", dice. Es el que simboliza esta colección de estética retro-galáctica que va dirigida a "todos los que necesiten recordar que a pesar del paso del tiempo, seguimos navegando entre sueños, construyendo nuestro propio destino". Look de Carrieri RTVE

Contrastes salvajes En la colección contrastan piezas desestructuradas que llevan una soberbia labor de costura: piezas desechas que se vuelven a confeccionar con un aire nuevo, salvaje, sin reglas. El denim se trabaja como un patchwork de retales de distinto color, formando chaquetas y chalecos dinámicos y funcionales. Hay tejidos que se ciñen al cuerpo, revelando, y otros que se despegan del cuerpo, ocultándolo. Look de Carrieri RTVE