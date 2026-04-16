De la poderosa y elegante colección de Doblas a la página historicista de Benavente: así va 080 Barcelona Fashion

Bello. Emocionante. Perfecto. El desfile de la firma Doblas deja el listón muy alto y la colección pone en lo más alto la moda española. La pasarela estaba iluminada con luz día y todo se integraba en el desfile: los invitados, las cámaras robóticas, el dron, el aire. Es la colección para el invierno del 2026 y a Carlos Doblas le salen muy bien los inviernos. Maneja con elegancia la tijera y con soltura la aguja para hacer unos abrigos poderosos. Esta prenda se versiona en distintos patrones, todos diferentes pero todos en armonía.

El abrigo de Doblas Empieza el desfile con un abrigo sin mangas que parece haber atrapado a la modelo, que camina con un brazo escondido. "Es por el momento en el que estamos, por la opresión y la convulsión, y esto lo llevo a la ropa", dice. Vemos abrigos con el cinturón a la altura del pecho y terminan en bandas de tejido, como cortados a tijeretazos, que se abren y mueven al caminar. Otro azul lleva el talle mucho más bajo y de nuevo abierto en tiras, un efecto que se duplica en las mangas. Diseño de Doblas RTVE

Romper el total look Otro de los ejes de la colección es la sastrería, exquisita, moderna, femenina y masculina a la vez. Perfecta para las versiones y reinterpretaciones que hace del esmoquin. "Otro de los elementos que trabajo es el de romper el total look y apostar por looks de tres piezas hechos en tres materias distintas". Su arquitectura textil es digna de aplauso. Ahora Doblas juega con las proporciones: abrigos que se cortan bajo el pecho pero llevan la espalda cayendo hacia el suelo. En equilibrio. En esta colección los cuellos de las modelos quedan ocultos, ya que el patrón de los vestidos asciende de forma descaradamente elegante. Otro símil de la opresión a la que hace alusión en esta propuesta. Diseño de Doblas RTVE Diseño de Doblas RTVE Y no faltan los vestidos y abrigos que evocan las formas de Balenciaga y otros grandes de la costura, y destacan los godets rígidos que aportan un efecto tridimensional a una sudadera blanca y una falda estampada. Y luego las flores, ya sea prestando sus formas o decorando vestidos. "Este estampado sobre seda convertida en nylon técnico es uno de los tejidos más demandados de la temporada", revela. Vemos vestidos de rayas grandes en negro, gris y blanco. Más rayas en azul, azafrán y blanco que se superponen y crean un efecto pixel. Hay que resaltar las piezas de Quiltro Studio, que son el fruto del arte del reciclaje. Diseño de Doblas RTVE Diseño de Doblas RTVE

Piel que no parece piel Lo más llamativo es el uso de la piel de cordero, que parece un tul transparente. "Viene de Bangladesh. Va muy tratada y muy rebajada, se van quitando capas hasta quedar translúcida". El efecto en pasarela es interesante. E inquietante. Como el futuro que nos depara. "Por eso cierro con dos vestidos de lentejuelas que brillan mucho. ¡Hay que dar un toque de optimismo!". Tras años con su firma aparcada, Carlos Doblas hizo un glorioso regreso en abril de 2025. Fue en esta pasarela y ahora, con esta tercera colección, se posiciona en primera línea de la nueva costura española. Una costura joven, vibrante, conectada con lo clásico pero renovada, atrevida, muy elegante. Look de Benavente RTVE

Desfile de Benavente Entras en la pasarela para ver el desfile de Benavente y los modelos ya están sobre la pasarela. Vestidos con la nueva colección. Quietos. Sobre el suelo ha caído una lluvia de hojas sueltas, páginas de libros que han sobrevivido a las llamas y tienen los bordes quemados. La gente entra y no sabe qué hacer. Enseguida cogen los móviles para grabar y hacer fotos. Las chicas y chicos siguen posando. Parece el fotograma de una película histórica, un baile de salón detenido en el tiempo. Una historia que va a empezar. "La colección está inspirada en las cartas que Napoleón escribía a Josefina desde el exilio. "Habla del poder, pero también de la inseguridad, la debilidad, y esto lo traslado a las prendas a través de los cortes y los tejidos", dice Paco Benavente. Es el segundo desfile que hace, los dos en Barcelona, y su nombre ya suena entre los que buscan a la siguiente estrella de la moda. Este trabajo tiene un marcado acento hedonista e historicista, y te lleva al siglo XVI, pero nos deja claro que la colección es de 2026. Look de Benavente RTVE

Oda al lazo Hay salidas que evocan a la batalla, otras a la corte palaciega y la ceremonia, otras al placer. El patrón de la casaca se moderniza en abrigos brocados de oro y verde. Hay trajes de chaqueta corta y esmóquines de chaqueta batín. Los pantalones llaman poderosamente la atención, porque escalan por la cintura, porque llevan un patrón enorme, porque se ciñen con un lazo. Las chaquetas llevan mangas globo y se hacen con tejidos de flores que parecen de tapicería, un elemento que recorre la colección en distintos acabados. Una camisa de rayas masculina se lleva al armario femenino para combinar con una falda de toile de jouy. Hay tejidos suaves y livianos para prendas que fluyen y hay tejidos fuertes y de fuerte carga estética para prendas más estructuradas, de patrón complejo. Look de Benavente RTVE Look de Benavente RTVE