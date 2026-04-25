Boulard Barcelona, quédate con su nombre porque promete ser la nueva sensación de la moda

Ugo Boulard. Quédate con su nombre porque es la nueva sensación de la moda. Ha llegado tranquilo, sin hacer ruido y su carta de presentación es la colección que ha presentado en 080 Barcelona Fashion, junto a veteranos como Adolfo Domínguez y Custo Barcelona, consagrados como Habey Club y David Catalán y nuevos talentos como Benavente. Boulard Barcelona es el nombre de su firma que hilvana su apellido con la ciudad en la que nació y la que le inspira.

Este ha sido su debut en la pasarela catalana. Y su carta de presentación ha sido eso, una carta de presentación. La colección se llama With Kind Regards y cada una de las prendas tiene referencias a las cartas, es una visión romántica al bello hábito de escribir cartas, a la escritura, y un homenaje al papel, la caligrafía, los sellos de lacre. "El primer moodboard era una vomitada estética, necesitaba una historia y un porqué. Impliqué a todo mi entorno, incluso a mis padres, porque quería una colección de presentación de verdad y dar el salto, tenía necesidad de algo más".

La fuerza del colectivo Se refiere a su pasado, con moda streetwear. Dice que "oficialmente" empezó a hacer moda a finales de 2020. Antes su mundo era la danza. "Empecé con seis años y con catorce ya era profesional. Le dedicaba 10 o 12 horas diarias mientras acababa el bachillerato. Yo quería hacer danza, pero pertenecía a un colectivo de amigos, Cutemobb, en el que cada uno hacía una cosa, e hizo boom, creció y se volvió un referente cultural en Barcelona y muchos estábamos en la danza, pero teníamos la necesidad de explorar otros horizontes creativos, juntos y por separado. Y yo me lancé a la moda, desestructuré un pasado para pasar a una explosión creativa. Y pensé, trabaja como un cabrón y pásatelo bien". Diseño de Boulard Barcelona RTVE

El modernismo catalán Comenzó a tener visibilidad vistiendo a cantantes como Nicki Nicole y actrices como Carolina Yuste, artistas que llevaron bien el estilo de ropa que hacía y que ahora deja aparcado para abrazar el prêt-à-porter. Y lo hizo rebuscando en su esencia, en el modernismo catalán que tanto tiene presente, especialmente la obra de Lluís Domènech i Montaner. Pero no quiso caer en lo fácil, lo evidente. Así llegó a la carta de presentación, a los sellos, al trabajo de deconstruir una carta romántica. "Y esta colección cuenta quién soy, de dónde vengo, y habla de los valores que me representan, y por supuesto, cuenta hacia dónde voy y dónde me proyecto". Ugo quería sorprender con esta colección y lo ha logrado. "Ahora quiero rizar el rizo e ir más allá. Me mueve explicar a la gente que ya no estoy en el streetwear, que he pasado de lo simple a lo noble, que trabajo ahora con lanas, que hago sastrería y que todo es artesanal, hecho a mano. Quiero acercar la alta costura, palabras que digo con todo el respeto". Diseño de Ugo Boulard RTVE Diseño de Boulard Barcelona RTVE

"A muerte con los detalles", dice Ugo Boulard Ese respeto que tiene por la profesión lo aplica a su firma. Cuida las siluetas, las calidades. "No quería presentar un circo, quería que todo estuviese bien hecho, que fuera elegante, que estuviera controlado. Aunque hay mucha locura, locura en los detalles. Mi premisa es afinar los detalles". Hay mucho peso de la disciplina que exige la danza, del control, de la expresión corporal, de la curva. Hay ganas de elevar la prenda, de hacerla especial. La colección lleva prendas atemporales, para abarcar los doce meses del año. "No voy a sacar dos al año, me siento más cómodo así, y además va bien con el clima de Barcelona, y es más sostenible, aunque no me quiero llenar la boca de greenwashing". Diseño de Boulard Barcelona RTVE Diseño de Boulard Barcelona RTVE

With Kind Regards Las prendas tienen la silueta muy bien definida, huyen del logo y el estampado gráfico para acercarse a un minimalismo agradable. La carga estética varía, siempre buscando el equilibrio entre tejido y patrón. Los tejidos lisos predominan en la propuesta, pero hay un estampado floral, tan sencillo como elegante, que sirve de contrapunto En ese interés por los detalles ha mimado los interiores de cada pieza. "No se ven. ¡Y ahí es dónde quiero ir!". Un ejemplo son los pantalones en denim que llevan los interiores ribeteados con piezas de algodón. Fieltros de lana, lanas frías y cachemir resultan perfectos para 'escribir' su discurso. También utiliza puntillas para decorar un sastre de cuello circular, para conectar con esa curva que tanto le marca. Una de las piezas que destacan es un abrigo de plumas, plumas estilográficas. "Todo tiene sentido, utilizo la parte metálica de la pluma aplicada al tejido, para fusionar la pluma con la raya diplomática". El resultado es fascinante. Igual que las flores que parecen brotar de las camisas, siempre en el mismo tono, que crean un bellísimo efecto tridimensional. Y todo con una paleta de colores y tonos tranquilos: azules, grises, blancos y marrones en perfecta sintonía. Diseño de Boulard Barcelona RTVE Diseño de Boulard Barcelona RTVE

La huella del colectivo También destacan los vestidos hechos con papel trenzado, toda una obra de ingeniería. Este trabajo lo lleva también a los bajos de unos pantalones, que se convierten en piezas especiales. Y por supuesto el abrigo que parece una escultura, una pieza artística que encierra toda la magia del modernismo catalán. "Empecé con 400 metros de tiras de grosgrain de rayón y estuvimos dos o tres semanas colocándolas para simular unos pliegues. Y ya ves el resultado. Y este abrigo sí es del colectivo. Yo separo mi marca del colectivo, pero somos amigos, nos elevamos entre todos y luego cada uno gestiona lo suyo. Es un proceso guay y orgánico". Diseño de Boluard Barcelona RTVE